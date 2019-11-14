Их причастность к краже не подтвердилась - полицейские Уральска о видео с участием женщины и ребенка

Стражи порядка распространили видео с женщиной и ребенком в ломбарде, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе управления полиции города Уральск, 4 ноября этого года в полицию обратилась работница ломбарда, которая пожаловалась, что из магазина были украдены золотые изделия. – По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК "Кража". Кроме этого, после обращения девушка выложила видео и фото предполагаемой воровки на страницу "Жалобы Уральска" в социальной сети Instagram. В тексте жалобы она указала, что было украдено золотое кольцо стоимостью 21