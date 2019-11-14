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Социум

Их причастность к краже не подтвердилась - полицейские Уральска о видео с участием женщины и ребенка

Стражи порядка распространили видео с женщиной и ребенком в ломбарде, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе управления полиции города Уральск, 4 ноября этого года в полицию обратилась работница ломбарда, которая пожаловалась, что из магазина были украдены золотые изделия. – По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК "Кража". Кроме этого, после обращения девушка выложила видео и фото предполагаемой воровки на страницу "Жалобы Уральска" в социальной сети Instagram. В тексте жалобы она указала, что было украдено золотое кольцо стоимостью 21
Арайлым Усербаева
Их причастность к краже не подтвердилась - полицейские Уральска о видео с участием женщины и ребенка
Стражи порядка распространили видео с женщиной и ребенком в ломбарде, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщили в пресс-службе управления полиции города Уральск, 4 ноября этого года в полицию обратилась работница ломбарда, которая пожаловалась, что из магазина были украдены золотые изделия. – По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК "Кража". Кроме этого, после обращения девушка выложила видео и фото предполагаемой воровки на страницу "Жалобы Уральска" в социальной сети Instagram. В тексте жалобы она указала, что было украдено золотое кольцо стоимостью 21 тысяча тенге. Кроме этого, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как маленький мальчик в возрасте 5-7 лет рылся в сумке клиента ломбарда. 5 ноября сотрудниками УП г.Уральска с целью розыска и установления личности женщин и ребенка, видео и фотографии были переданы в редакцию газеты "Мой ГОРОД". Далее с помощью социальных сетей женщины на видео были установлены и были проведены необходимые следственные действия, в ходе которых их причастность к краже не подтвердилась. Кроме этого, было установлено, что ребенок, который рылся в сумке, является сыном женщины, - сообщили в пресс-службе УП города Уральск. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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