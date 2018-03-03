Из Астрахани в Атырау пытались провезти 1,5 тонны подозрительного молока

1440 литров молока без ветеринарно-сопроводительных документов задержали российские пограничники на пункте пропуска "Караозек", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото сайта go32.ru По информации пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области, незаконный груз пытался провезти через границу гражданин Республики Казахстан. Его остановили на "Газели" в пункте пропуска "Караузек". Выяснилось, он пытался перевезти из Астрахани в Атырау 1440 литров молока, общая стоимость которого составила около 84 тысяч рублей. - Однако у перев