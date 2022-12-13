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Социум

Из Уральска в Атырау возобновятся авиаперелёты

Они возобновятся с третьего января. Изображение Markus Winkler с сайта Pixabay Казахстанский лоукостер Qazaq Air сообщил о возобновлении перелётов из Атырау в Уральск с третьего января 2023 года. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю - по вторникам и субботам в обеденное время. Согласно сайту авиакомпании, билеты в среднем стоят 16 - 30 тысяч тенге в одном направлении. Прямые рейсы между городами ожидали уральские вахтовики. Не имя возможности добраться на самолёте и поезде, они вынуждены были пользоваться услугами такси. После подорожания сжиженного газа стоимость проезда повысилась до 7
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Из Уральска в Атырау возобновятся авиаперелёты
Они возобновятся с третьего января.
Гражданин Грузии закурил рядом с самолётом в аэропорту Атырау
Гражданин Грузии закурил рядом с самолётом в аэропорту Атырау
Изображение Markus Winkler с сайта Pixabay Казахстанский лоукостер Qazaq Air сообщил о возобновлении перелётов из Атырау в Уральск с третьего января 2023 года. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю - по вторникам и субботам в обеденное время. Согласно сайту авиакомпании, билеты в среднем стоят 16 - 30 тысяч тенге в одном направлении. Прямые рейсы между городами ожидали уральские вахтовики. Не имя возможности добраться на самолёте и поезде, они вынуждены были пользоваться услугами такси. После подорожания сжиженного газа стоимость проезда повысилась до 7-8 тысяч тенге. Однако безопасность это не гарантирует - дорога Уральск - Атырау в списке трасс, где чаще всего происходят смертельные ДТП. Проблемы возникают и с автобусами - вахтовикам текущее расписание неудобно. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фёдор Ситковский
Уральск Атырау

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