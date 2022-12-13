Из Уральска в Атырау возобновятся авиаперелёты

Они возобновятся с третьего января. Изображение Markus Winkler с сайта Pixabay Казахстанский лоукостер Qazaq Air сообщил о возобновлении перелётов из Атырау в Уральск с третьего января 2023 года. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю - по вторникам и субботам в обеденное время. Согласно сайту авиакомпании, билеты в среднем стоят 16 - 30 тысяч тенге в одном направлении. Прямые рейсы между городами ожидали уральские вахтовики. Не имя возможности добраться на самолёте и поезде, они вынуждены были пользоваться услугами такси. После подорожания сжиженного газа стоимость проезда повысилась до 7