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Социум

Из-за аварии на трубопроводе часть Уральска осталась без воды

Сегодня, 16 июля, в редакцию портала "Мой ГОРОД" обратились жители Уральска с жалобой на отсутствие воды. Иллюстративное фото с сайта www.trkterra.ru - Сначала из крана с горячей водой текла ржавая вода, - возмущается жительница города Алия. - Потом вообще отключили и горячую, и холодную воду. Почему никто не предупреждает жителей? Начальник производственного отдела ТОО "Батыс су арнасы" Арыстангали ИЛИКПАЕВ пояснил, что на трубопроводе на пересечении улиц Кердери и Сарайшык произошла авария, которая в данный момент устраняется. - Завтра, 17 июля, с семи утра до десяти вечера ориентировочно пл
Анэль Кайнеденова
Из-за аварии на трубопроводе часть Уральска осталась без воды
Сегодня, 16 июля, в редакцию портала "Мой ГОРОД" обратились жители Уральска с жалобой на отсутствие воды.
Иллюстративное фото с сайта www.trkterra.ru
Иллюстративное фото с сайта www.trkterra.ru
 Иллюстративное фото с сайта www.trkterra.ru - Сначала из крана с горячей водой текла ржавая вода, - возмущается жительница города Алия. - Потом вообще отключили и горячую, и холодную воду. Почему никто не предупреждает жителей? Начальник производственного отдела ТОО "Батыс су арнасы" Арыстангали ИЛИКПАЕВ пояснил, что на трубопроводе на пересечении улиц Кердери и Сарайшык произошла авария, которая в данный момент устраняется. - Завтра, 17 июля, с семи утра до десяти вечера ориентировочно планируется отключение воды в поселке Зачаганск, - рассказал Арыстангали ИЛИКПАЕВ. - По улице Жангир хана будет производиться капитальный ремонт магистрального трубопровода - 400 миллиметров. Завтра мы планируем переключить водоснабжение на новый трубопровод.
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