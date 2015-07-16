Из-за аварии на трубопроводе часть Уральска осталась без воды

Сегодня, 16 июля, в редакцию портала "Мой ГОРОД" обратились жители Уральска с жалобой на отсутствие воды. Иллюстративное фото с сайта www.trkterra.ru - Сначала из крана с горячей водой текла ржавая вода, - возмущается жительница города Алия. - Потом вообще отключили и горячую, и холодную воду. Почему никто не предупреждает жителей? Начальник производственного отдела ТОО "Батыс су арнасы" Арыстангали ИЛИКПАЕВ пояснил, что на трубопроводе на пересечении улиц Кердери и Сарайшык произошла авария, которая в данный момент устраняется. - Завтра, 17 июля, с семи утра до десяти вечера ориентировочно пл