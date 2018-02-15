Из-за бешенства у верблюдов и лошадей в селе Мангистауской области объявлен карантин

В селе Жармыш Мангистауской области из-за бешенства домашних животных ввели карантин, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сами сельчане утверждают, что первые признаки заболевания домашних животных обнаружили еще в сентябре прошлого года. Тогда погибли 15 верблюдов и лошадей. Они неоднократно обращались в ветеринарную станцию с просьбой проверить скот, но там отрицали факт какого-либо заболевания. - До чиновников не можем достучаться уже несколько месяцев. Прививать животных они не торопятся. Анализы мы взяли сами, не дожидаясь местных чиновников и ветеринаров, отправили в столичную ла