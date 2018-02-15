Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Из-за бешенства у верблюдов и лошадей в селе Мангистауской области объявлен карантин

В селе Жармыш Мангистауской области из-за бешенства домашних животных ввели карантин, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сами сельчане утверждают, что первые признаки заболевания домашних животных обнаружили еще в сентябре прошлого года. Тогда погибли 15 верблюдов и лошадей. Они неоднократно обращались в ветеринарную станцию с просьбой проверить скот, но там отрицали факт какого-либо заболевания. - До чиновников не можем достучаться уже несколько месяцев. Прививать животных они не торопятся. Анализы мы взяли сами, не дожидаясь местных чиновников и ветеринаров, отправили в столичную ла
gorod
Из-за бешенства у верблюдов и лошадей в селе Мангистауской области объявлен карантин
В селе Жармыш Мангистауской области из-за бешенства домашних животных ввели карантин, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сами сельчане утверждают, что первые признаки заболевания домашних животных обнаружили еще в сентябре прошлого года. Тогда погибли 15 верблюдов и лошадей. Они неоднократно обращались в ветеринарную станцию с просьбой проверить скот, но там отрицали факт какого-либо заболевания. - До чиновников не можем достучаться уже несколько месяцев. Прививать животных они не торопятся. Анализы мы взяли сами, не дожидаясь местных чиновников и ветеринаров, отправили в столичную лабораторию. Результаты пришли месяц назад. Результаты показали, что животные заражены бешенством. Каждое утро мы начинаем с объезда степей, чтобы найти верблюдов, которые не вернулись с пастбищ. Больных животных сразу сжигаем, чтобы опасная инфекция не распространилась дальше. Когда приехали ветеринары из Актау и Шетпе, мы им показали анализ. Попросили их выдать нам вакцину, а они говорят, что через месяц только придет, после чего они выделят нам. На это уйдет два месяца, за это время здесь уже ничего вообще не останется. Все верблюды и кони помрут уже. Теперь мы боимся не только за скот, но и за свое здоровье,- рассказал фермер Бисенби Бекмегамбетов. В селе Жармыш животноводство является главным источником дохода. Стоимость одного животного в среднем составляет около 700 тысяч тенге. По данным сельчан, от бешенства уже погибло около сорока голов. Таким образом, урон сельскому хозяйству составил почти 28 миллионов тенге. - Мы живем тут сельским хозяйством, это наш единственный доход. Сколько еще нужно ждать смерти животных, чтоб, наконец, приняли меры? Каждый день ездим в степь, где пасется скот, и смотрим - там лежит чей-то верблюд, там лошадь, - говорит житель села Жармыш Калдыбай Тенсенов. В сельском акимате подтвердили факт заболевания бешенством верблюдов и лошадей. В селе Жармыш объявили карантин. А это значит, что прививать будут всех животных без исключения. Вакцина, как заверили чиновники, уже поступила в село, и со дня на день они начнут работу. В Жармыше им предстоит привить больше 12 тысяч голов. - Случаев заражения среди сельчан, к счастью, не было. Причиной же бешенства домашних животных могли стать их дикие собратья: волки и лисы. В прошлом и позапрошлом году в Мангистауской области не было зарегистрированных случаев бешенства, - сообщили в областном управлении ветеринарии.
Регина ЯСНАЯ
бешенство Карантин

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article