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Социум

Директор благотворительного фонда Алматы встретилась с родителями особенных детей в Уральске

Алмагуль СЕЙСЕНОВА ездит по Казахстану и выявляет трудности, с которыми сталкиваются родители детей с особыми физическими и психологическими потребностями, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 15 февраля, в коррекционном кабинете для детей с ограниченными возможностями прошла встреча члена рабочей группы министерства труда и соцзащиты, директора благотворительного фонда Алмагуль СЕЙСЕНОВОЙ с родителями, которые воспитывают особенных детей. По словам Алмагуль СЕЙСЕНОВОЙ, главное в воспитании детей - это время, которое многие родители тратят впустую. - Многие родители не хотят пр
Дана Рахметова
Директор благотворительного фонда Алматы встретилась с родителями особенных детей в Уральске
Алмагуль СЕЙСЕНОВА ездит по Казахстану и выявляет трудности, с которыми сталкиваются родители детей с особыми физическими и психологическими потребностями, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 15 февраля, в коррекционном кабинете для детей с ограниченными возможностями прошла встреча члена рабочей группы министерства труда и соцзащиты, директора благотворительного фонда Алмагуль СЕЙСЕНОВОЙ с родителями, которые воспитывают особенных детей. По словам Алмагуль СЕЙСЕНОВОЙ, главное в воспитании детей - это время, которое многие родители тратят впустую. - Многие родители не хотят признавать, что их ребенок не такой, как все, и имеет некоторые физиологические и психологические особенности. Когда мама видит, что у ребенка есть дефекты в развитии, то пытается тешить себя тем, что у малыша просто задержка развития речи или что-то еще. Этого делать не надо. Есть категория родителей, которые тратят годы на то, чтобы доказать кому-то, что их чадо совершенно здорово. Не надо этого делать. Самое благоприятное время - это когда малыш еще маленький, и из него можно как из пластилина слепить то, что надо, - пояснила Алмагуль СЕЙСЕНОВА. По словам директора благотворительного фонда, в Казахстане за последние годы очень многое изменилось в лучшую сторону, что касается развития и образования особенных детей. Сейчас в республике действуют 98 специальных школ. - В Алматы есть три колледжа, где созданы группы для таких детей, как у нас с вами. Однако когда дети их заканчивают, то трудоустроить их крайне сложно. Всеми этими вопросами сейчас и занимается наша рабочая группа. Основная часть родителей при встречах начинают жаловаться на недостаточность лекарственных средств, выделяемых в рамках объема бесплатной гарантийной помощи, а также на то, что врачи недостаточно внимания оказывают, что нет педагогов специализированных и многое другое. А то, что будет с ребенком, когда он закончит школу и колледж, не все родители задумываются, - заявила Алмагуль СЕЙСЕНОВА. Также специалист рассказала, что для особенных детей адаптировали обновленную программу образования, и теперь они наравне с обычными школьниками обучаются в инклюзивных кабинетах и на дому. К слову, коррекционный кабинет в Уральске посещают 68 детей с ограниченными возможностями.
Образование Дети

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