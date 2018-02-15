Директор благотворительного фонда Алматы встретилась с родителями особенных детей в Уральске

Алмагуль СЕЙСЕНОВА ездит по Казахстану и выявляет трудности, с которыми сталкиваются родители детей с особыми физическими и психологическими потребностями, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 15 февраля, в коррекционном кабинете для детей с ограниченными возможностями прошла встреча члена рабочей группы министерства труда и соцзащиты, директора благотворительного фонда Алмагуль СЕЙСЕНОВОЙ с родителями, которые воспитывают особенных детей. По словам Алмагуль СЕЙСЕНОВОЙ, главное в воспитании детей - это время, которое многие родители тратят впустую. - Многие родители не хотят пр