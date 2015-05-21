Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Из-за грязи и луж жители многоэтажки в Уральске не могут выйти из дома

Сегодня, 21 мая, жильцы домов по ул. Циолковского, 16/1 и дома №20 устроили собрание. Они недовольны тем, что с момента заселения двор и подъездные пути так никто и не заасфальтировал. На встречу с жильцами этих пятиэтажек пришел помощник депутата этого округа Валентины МИХНО Борис СТЕНИН. Всего собралось около 20 человек. Жители домов возмущались, что когда на улице идет дождь, они не могут выйти даже в магазин, потому что все дороги превращаются в сплошное месиво и пройти по ним можно только в резиновых сапогах. На самом деле дорога, проходящая между двумя этими домами, по всей вероятности н
gorod
Из-за грязи и луж жители многоэтажки в Уральске не могут выйти из дома
Сегодня, 21 мая, жильцы домов по ул. Циолковского, 16/1 и дома №20 устроили собрание. Они недовольны тем, что с момента заселения двор и подъездные пути так никто и не заасфальтировал.
sobranie (4)
sobranie (4)
 На встречу с жильцами этих пятиэтажек пришел помощник депутата этого округа Валентины МИХНО Борис СТЕНИН. Всего собралось около 20 человек. Жители домов возмущались, что когда на улице идет дождь, они не могут выйти даже в магазин, потому что все дороги превращаются в сплошное месиво и пройти по ним можно только в резиновых сапогах. На самом деле дорога, проходящая между двумя этими домами, по всей вероятности никогда не видела даже не асфальтового покрытия, а хоть какого-нибудь благоустройства. Женщины рассказывают, что когда-то им приходилось носить своих детей в детсад на руках, потому что весной и осенью по такой дороге невозможно пройти, теперь та же ситуация с внуками. К слову, детсад "Березка" находится прямо за домом №20. - С 1985 года мы тут живем, никакой дорожки к детскому саду нет, на машине тоже не подъехать, - говорит жительница Галина КУПСКАЯ. К тому же за домом №16/1 строится элитный пятиэтажный дом. Жители недовольны тем, что большая техника, тракторы и краны ездят и разбивают остатки дороги, из-за этого образуются огромные ямы и колдобины. - В прошлом году я поставил посреди дороги свою машину и сказал начальнику стройки, что не уберу ее, если они не прогрейдеруют дорогу. Они прошли автогрейдером до Шолохова и немного ее выровняли, - говорит житель дома № 16/1 Идият ИЛЬЯСОВ. Помощник депутата утверждает, что с пониманием относится к проблеме жильцов. - Жители собрались, потому что ежегодно здесь все в грязи, они не могут добраться до садика, весной тут вообще грязь по колено, - говорит Борис СТЕНИН. - Мы с Валентиной Павловной поговорили и написали письмо руководству строящегося дома, чтобы они хотя бы до ул. Шолохова проложили асфальт. Когда он строиться начал, он обещал, теперь вроде отказывается. В прошлом году у нас по программе "Благоустройство дворов" сделали подъездные пути к двум домам - 10/1 и 14, сказали, что остальное на следующий год, а в этом году бюджет урезали и сказали, что в этом году ни один двор не будем ремонтировать. Вот как это людям объяснить? Думаю, что нужно обращаться к акиму. Улицу Дзержинского (проспект Евразия - прим. автора) каждый год ремонтируют, а здесь не хватает денег. Как была грязь, так и осталась. Мама 3-летнего ребенка Олеся КРЫЛОВА сетует, что гулять с ребенком в таком дворе вообще невозможно. - У нас либо грязь такая, что не выйти с ребенком с подъезда невозможно, - говорит Олеся. - А когда сухо, на такой дороге можно коляску сломать. К тому же детская площадка не благоустроена толком. С советского времени как была, так и осталась. Не придя ни к какому решению, жители решили писать коллективное письмо на имя акима города Алтая КУЛЬГИНОВА с просьбой отремонтировать дорогу, проходящую между их домами.
sobranie (9)
sobranie (9)
sobranie (8)
sobranie (8)
sobranie (10)
sobranie (10)
sobranie (11)
sobranie (11)
sobranie (6)
sobranie (6)
sobranie (5)
sobranie (5)
sobranie (3)
sobranie (3)
sobranie (2)
sobranie (2)
sobranie (1)
sobranie (1)
  Фото Медета МЕДРЕСОВА
пятиэтажка асфальт грязь

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article