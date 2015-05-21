Из-за грязи и луж жители многоэтажки в Уральске не могут выйти из дома

Сегодня, 21 мая, жильцы домов по ул. Циолковского, 16/1 и дома №20 устроили собрание. Они недовольны тем, что с момента заселения двор и подъездные пути так никто и не заасфальтировал. На встречу с жильцами этих пятиэтажек пришел помощник депутата этого округа Валентины МИХНО Борис СТЕНИН. Всего собралось около 20 человек. Жители домов возмущались, что когда на улице идет дождь, они не могут выйти даже в магазин, потому что все дороги превращаются в сплошное месиво и пройти по ним можно только в резиновых сапогах. На самом деле дорога, проходящая между двумя этими домами, по всей вероятности н