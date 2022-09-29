Из-за резко возникшего спроса из Уральска на юг Казахстана запустили автобусные рейсы
Россияне, прибывшие в приграничные города республики, ищут возможности уехать вглубь страны, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Вчера, 28 сентября, приостановили регулярное автобусное сообщение Самара - Уральск и Тольятти - Уральск. Как выяснилось, в очереди у пограничного поста «Маштаково» в Самарской области неизвестные перевернули рейсовый автобус, а водителям угрожают.
Начальник уральского автовокзала Талгат Бисекенов рассказал, что для безопасности пассажиров они также отменили рейс из Уральска в Самару и Тольятти. Пока только на 29 сентября.
- Российская сторона должна была сегодня приехать на границу, выяснить, что случилось, затем позвонить нам и мы уже совместно решим как поступать дальше - возобновить сообщение или пока приостановить. К данному часу (14:30 по местному времени) нам ещё не звонили, поэтому пока для не могу сказать, будут ли автобусные рейсы в Самару и Тольятти. Не знаем пока, что ответить пассажирам, которые приобрели билеты, - рассказал Талгат Бисекенов.
Между тем из-за повышенного спроса автовокзал запускает нерегулярные рейсы в Актобе, Атырау, Астану, Шымкент и Алматы.
- Цены мы, конечно, немного повысили, поскольку спрос есть на выезд, а вот обратно автобусы скорее всего будут ехать пустые. В Актобе и Атырау билеты - 12 тысяч тенге на одного человека, в Астану через Костанай - 37 тысяч тенге, в Алматы через Шымкент - 50 тысяч тенге, - сообщил Талгат Бисекенов.
Автобусы отправляются по мере заполнения салонов, а именно покупки билетов.
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