Из-за тяжелой болезни мальчик из Уральска редко ходит в школу, но все равно учится на одни «пятерки» (фото)

15-летний Семен болен бронхиальной астмой и очень часто у него поднимается артериальное давление. Мальчик крайне редко ходит в школу и занимается на дому, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В семье Сударушкиных двое детей - 15-летний Семен и 6-летний Серафим. Оба они страдают от одного и того же заболевания - бронхиальная астма, гормонозависимый вариант, тяжелая форма. - Серафим родился с этим заболеванием, а Семен заболел им в год. Будучи маленьким, он заболел и его лечили от бронхита, когда мы поехали в Саратов, то врачи сказали, что он перенес пневмонию. Два раза ему делали бронхос