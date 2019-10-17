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Социум

Из-за тяжелой болезни мальчик из Уральска редко ходит в школу, но все равно учится на одни «пятерки» (фото)

15-летний Семен болен бронхиальной астмой и очень часто у него поднимается артериальное давление. Мальчик крайне редко ходит в школу и занимается на дому, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В семье Сударушкиных двое детей - 15-летний Семен и 6-летний Серафим. Оба они страдают от одного и того же заболевания - бронхиальная астма, гормонозависимый вариант, тяжелая форма. - Серафим родился с этим заболеванием, а Семен заболел им в год. Будучи маленьким, он заболел и его лечили от бронхита, когда мы поехали в Саратов, то врачи сказали, что он перенес пневмонию. Два раза ему делали бронхос
Дана Рахметова
Из-за тяжелой болезни мальчик из Уральска редко ходит в школу, но все равно учится на одни «пятерки» (фото)
15-летний Семен болен бронхиальной астмой и очень часто у него поднимается артериальное давление. Мальчик крайне редко ходит в школу и занимается на дому, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В семье Сударушкиных двое детей - 15-летний Семен и 6-летний Серафим. Оба они страдают от одного и того же заболевания - бронхиальная астма, гормонозависимый вариант, тяжелая форма. - Серафим родился с этим заболеванием, а Семен заболел им в год. Будучи маленьким, он заболел и его лечили от бронхита, когда мы поехали в Саратов, то врачи сказали, что он перенес пневмонию. Два раза ему делали бронхоскопию. Нужно отметить, что это не единственное их заболевание. У Семена ожирение 4 степени, гипотоломический синдром, осложненный артериальной гипертензией, проще говоря, у мальчика поднимается артериальное давление до 140, - рассказывает мама мальчиков Нина Сударушкина, которая считает, что ожирение Семена связана с приемом гормональных лекарств из-за основного заболевания. Оба мальчика имеют инвалидность. Семен практически не посещает школу, учителя приходят к нему домой. Когда мальчик чувствует себя нормально, он ходит в школу сам. Нельзя не отметить, что несмотря на все невзгоды, Семен хорошо учится - он отличник. Серафим в школу пока не ходит. - У Серафима к тому же врожденный порок кишечника. Врачи из клиники в Саратове посоветовали подождать немного, есть вероятность, что с возрастом болезнь кишечника уйдет, если же нет, то придется делать операцию. Помимо этого, у него задержка психо-речевого развития, внутренняя гидроцефалия. Мы посещаем логопеда 4 раза в неделю - 2 раза платно и 2 раза бесплатно, а также дефектолога и психолога, - далее говорит Нина. По ее словам, раз в год они проходят лечение в клинике при мединституте в Саратове. Там они проходят полное обследование и детям назначается лечение. На лечение семье требуется 400 тысяч тенге. Этих денег они собрать не в силах. - Мы никогда не просили у людей помощь на лечение. Но в этом году мы ездили в Тольятти, так как у Серафима в легких обнаружили новообразование. В клинике Тольятти врачи нашли у него лимфоузел и эмфизему в легких. Теперь нужно наблюдать за этим. Из-за этой поездки нам не хватает денег на лечение в Саратове. Работает в нашей семье только муж, я имею инвалидность, к тому же дети болеют, им нужно давать лекарство и младшего водить по специалистам. Мы будем очень благодарны за помощь, - обращается ко всем Нина. Желающие помочь семье Сударушкиных могут отправить деньги на карту Каспи голд: 5169 4931 9772 7442 ИИН: 770806402618. Также можно позвонить Нине Сударушкиной на номер: 87051504577.  Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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