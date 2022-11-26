Избиение ребенка в центре для особенных детей в Атырау попало на видео

- Думали, что выбрали самый лучший в городе. Как показывают камеры видеонаблюдения, мы ошиблись. И эта ошибка стоит сыну снова ударом, к сожалению. Малыш и так не разговаривает, очень ранимый и каждый раз, когда я видела, как его дергает и бьет преподаватель, мое сердце сжималось и разбивалось на мелкие кусочки, - пишет Екатерина. - (...) На видео вы видите, как гражданка Р. применяет насилие и грубое отношение к моему сыну . Она понимает, что синяки - единственное доказательство в таких случаях (так как дети не разговаривают и не могут пожаловаться) и специально выкручивала пальцы, на них нет синяков как правило. Делала она это осознанно и периодически. Каждый удар и дергание моего ребенка - это маленький шрамик в его психике.В посте также говорится, что за 45 минут, которое длится занятие, педагог занималась с ребенком 5-10 минут, остальное время сидела в телефоне. Женщина вопрошает почему руководство учреждения не просматривало записи с видеокамер и не вмешивалось в ситуацию. Екатерина сообщила, что написала на преподавателя - специалиста по АВА-терапии, заявление и просила изъять видео с камеры видеонаблюдения, но теперь боится. что без огласки дело могу "замять". Между тем в департаменте полиции Атырауской области сообщили, что расследование по данному делу начато.
- По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 140 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК, - заключили в полиции.Напомним,в 2020 году за издевательства над особенным ребенком в государственном детсаду осудили воспитателя. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА