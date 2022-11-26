Избиение ребенка в центре для особенных детей в Атырау попало на видео

На странице "Книга жалоб и предложений Атырау" в Facebook 25 ноября был опубликован пост жительницы Екатерины и видео, на котором видно, как педагог издевается над беспомощным малышом. Скриншот с видео Со слов Екатерины, ее единственный ребенок родился с диагнозом «ЗПР с аутистическим спектром». Когда малышу исполнилось 2,5 года они приняли решение отдать его в коррекционный центр для особенных деток «Жас урпак». - Думали, что выбрали самый лучший в городе. Как показывают камеры видеонаблюдения, мы ошиблись. И эта ошибка стоит сыну снова ударом, к сожалению. Малыш и так не разговаривает, очень