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Социум

Избиение ребенка в детдоме Атырау попало на видео

Инцидент произошел в детском доме семейного типа «Шанырак». Действие попала на камеры видеонаблюдения. Судя по ним, голый по пояс мужчина несколько раз бьет подростка в спортивном зале.
Арайлым Усербаева
Избиение ребенка в детдоме Атырау попало на видео

Инцидент произошел в детском доме семейного типа «Шанырак». Действие попало на камеры видеонаблюдения. Судя по ним, голый по пояс мужчина несколько раз бьет подростка в спортивном зале. Свои действия он аргументировал тем, что мальчик его оскорбил. По предварительным данным, мужчина работает водителем в этом же детском доме.

В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что по факту происшествия в детском доме «Шанырак» зарегистрировано уголовное дело, проводится комплекс следственных действий. Иную информацию в интересах следствия раскрывать не стали.

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