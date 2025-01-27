Избиение ребенка в детдоме Атырау попало на видео

Инцидент произошел в детском доме семейного типа «Шанырак». Действие попала на камеры видеонаблюдения. Судя по ним, голый по пояс мужчина несколько раз бьет подростка в спортивном зале.

Инцидент произошел в детском доме семейного типа «Шанырак». Действие попало на камеры видеонаблюдения. Судя по ним, голый по пояс мужчина несколько раз бьет подростка в спортивном зале. Свои действия он аргументировал тем, что мальчик его оскорбил. По предварительным данным, мужчина работает водителем в этом же детском доме.

В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что по факту происшествия в детском доме «Шанырак» зарегистрировано уголовное дело, проводится комплекс следственных действий. Иную информацию в интересах следствия раскрывать не стали.