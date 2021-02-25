Обвинительный приговор вынесли в Бурлинском районном суде, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Избили и бросили в коридоре больницы: мать погибшего в ЗКО мужчины требует привлечь к ответственности всех виновных Данияр Мендиканов 22 февраля в Бурлинском районном суде вынесли приговор 31-летнему Асану Кажимову, который обвинялся в причинении тяжкого вреда здоровью 32-летнему Данияру Мендиканову. Последний от полученных травм скончался в районной больнице. Трагедия произошла 18 октября около 21.00 в городе Аксай. Из материалов дела следует, что подсудимый Асан Кажимов, будучи в нетрезвом состоянии, умышленно бил Данияра Мендиканова по голове. Он нанёс восемь ударов ногами, руками и локтем. - Стоявшие рядом неустановленные в ходе следствия люди, материалы в отношении которых выделены из уголовного дела, продолжили наносить удары по телу и нижним конечностям лежавшего на земле потерпевшего, причинив ему лёгкие телесные повреждения, - говорится в тексте приговора. К слову, подсудимый Асан Кажимов полностью признал свою вину и даже заключил процессуальное соглашение. Так, приговором суда Асан Кажимов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статье 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего". Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности. Кроме этого, Асан Кажимов должен будет возместить матери Данияра Мендиканова материальный ущерб в размере 850 тысяч тенге и выплатить моральный ущерб в три миллиона тенге. Мама погибшего Данияра Бибижан Мендиканова сообщила, что обжаловать приговор не будет, но будет добиваться того, чтобы и остальных участников избиения привлекли к ответственности. - Асан Кажимов взял всю вину на себя. Его приговор я обжаловать не буду, все-таки у него есть маленький ребенок. Но я не согласна с тем, что в отношении остальных ведётся дело по хулиганству.  Так не должно быть, на днях я буду снова писать заявление, чтобы их тоже привлекли к ответственности по факту смерти моего сына, - рассказала Бибижан Мендиканова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.