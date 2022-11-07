Избивавшую ребёнка в поезде казахстанку наказали

По словам пассажиров, ребёнок просил высадить мать с поезда. Видео появилось в Telegram-канале EGOV.PRESS. В описании говорится, что инцидент произошёл третьего ноября в одном из вагонов поезда Караганда - Петропавловск. - Пьяная мать избивала свою дочь и ругала двух маленьких детей. Девочка сильно плакала и просила людей рядом высадить мать, - отметили пассажиры. В департаменте полиции на транспорте сообщили, что 36-летнюю мать выявили и составили на неё сразу три протокола: за распитие алкоголя в общественных местах, мелкое хулиганство и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершенноле