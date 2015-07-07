Избыточное давление стало причиной возгорания на трубопроводе возле поселка Белес в ЗКО

Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на транспортную прокуратуру. Фото из архива "МГ" По словам Уральского транспортного прокурора Болата КАЛЫКОВА, в связи с возгоранием газопровода высокого давления «Оренбург - Новопсков», которое произошло 2 февраля нынешнего года, департаментом экологии по ЗКО АО «Интергаз Центральная Азия» привлечено к административной ответственности по ст.328 КоАП РК с наложением административного взыскания в виде штрафа на сумму 43 510 052 тенге. Также на рассмотрении в суде находится исковое заявление департамента экологии о взыскании суммы при