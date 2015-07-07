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Происшествия Социум

Избыточное давление стало причиной возгорания на трубопроводе возле поселка Белес в ЗКО

Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на транспортную прокуратуру. Фото из архива "МГ" По словам Уральского транспортного прокурора Болата КАЛЫКОВА, в связи с возгоранием газопровода высокого давления «Оренбург - Новопсков», которое произошло 2 февраля нынешнего года, департаментом экологии по ЗКО АО «Интергаз Центральная Азия» привлечено к административной ответственности по ст.328 КоАП РК с наложением административного взыскания в виде штрафа на сумму 43 510 052 тенге. Также на рассмотрении в суде находится исковое заявление департамента экологии о взыскании суммы при
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Избыточное давление стало причиной возгорания на трубопроводе возле поселка Белес в ЗКО
Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на транспортную прокуратуру.
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
 Фото из архива "МГ" По словам Уральского транспортного прокурора Болата КАЛЫКОВА, в связи с возгоранием газопровода высокого давления «Оренбург - Новопсков», которое произошло 2 февраля нынешнего года, департаментом экологии по ЗКО АО «Интергаз Центральная Азия» привлечено к административной ответственности по ст.328 КоАП РК с наложением административного взыскания в виде штрафа на сумму 43 510 052 тенге. Также на рассмотрении в суде находится исковое заявление департамента экологии о взыскании суммы причиненного окружающей среде ущерба в размере более 400 млн тенге. - Расследование уголовного дела было начато по ст. 354 ч. 2 УК РК - "Нарушение правил безопасности при эксплуатации магистральных трубопроводов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба", - пояснил Болат КАЛЫКОВ. - В настоящее время предварительное расследование по данному факту практически завершено. Как установлено в ходе следствия, разрыв трубопровода произошел из-за избыточного давления (51,4 кгс/кв. см), которое превысило рабочее (разрешенное) на 6,21кгс/кв. см. Рабочее давление составляет - 45, 19 кгс/кв. см. Напомним, 2 февраля 2015 около трех часов ночи произошло возгорание трубопровода между поселками Новенький и Акжол Зеленовского района ЗКО. Огонь удалось остановить лишь в 7.30 утра. Тогда без газа остались 22 населенных пункта Зеленовского района, Таскалинского района и города Уральск. В зоне риска также оказались 12 больниц, 18 школ, 3 детсада и 14 клубов.
штраф газопровод Взрыв расследование

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