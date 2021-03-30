Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Без рубрики

Изменения в постановление Главного санврача ЗКО от 18 марта 2021 года

№ 24-30-13-2/941 ОТ 30.03.2021 САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30марта 2021года№ 9 город Уральск «О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области от 18 марта 2021 года №8 «Об усилении ограничительных карантинных мерах на территории Западно-Казахстанской области» Руководствуясь подпунктом 4) пункта 1, подпунктом 3) пункта 2 статьи 38, пунктами 2, 3, 4, 7 статьи 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года №360-VI«О здоровье народа и системе здравоохранения», статьей 65 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года №480-V«О
gorod
Изменения в постановление Главного санврача ЗКО от 18 марта 2021 года
№ 24-30-13-2/941 ОТ 30.03.2021 САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30марта 2021года№ 9 город Уральск   «О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области от 18 марта 2021 года №8 «Об усилении ограничительных карантинных мерах на территории Западно-Казахстанской области»   Руководствуясь подпунктом 4) пункта 1, подпунктом 3) пункта 2 статьи 38, пунктами 2, 3, 4, 7 статьи 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года №360-VI«О здоровье народа и системе здравоохранения», статьей 65 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года №480-V«О правовых актах», пунктами 3, 4 главы 2 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 июля 2020 года №ҚР ДСМ-78/2020«О некоторых вопросах организации и проведения санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий», постановлением №12 от 25 марта 2021 года Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан», в целях защиты жизни, здоровья людей и недопущения распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией (далее - КВИ) среди населения Западно-Казахстанской области (далее - ЗКО) и с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки на территории ЗКО, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Внести в постановление Главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области от 18 марта 2021 года №8 «Об усилении ограничительных карантинных мерах на территории Западно-Казахстанской области» следующие изменения: подпункт 6) пункта 1 изложить в следующейредакции: «6) разрешение в четвертой четверти 2020-2021 учебного года: обучения в традиционном формате в сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 25 человек, за исключением г.Уральск, Бурлинского района, района Байтерек, где обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 15 человек; индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования; обучения в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно, с численностью детей в классах не более 25 человек, за исключением г.Уральск, Бурлинского района, района Байтерек, где обучение проводить в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно по заявлению родителей, с численностью детей в классах не более 15 человек; обучения в комбинированном формате в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы):70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу «1 класс – 1 кабинет», соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов);»; в организациях технического и профессионального, послесреднего образования и организациях высшего и послевузовского образования студентов 1 курсов перевести на комбинированный формат обучения с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований». подпункт 8) пункта 1 изложить в следующейредакции: «8) религиозные объекты (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие), разрешить работать с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 5 м2 на одного посетителя. Запретить проведение массовых коллективных мероприятий (жума намаз, религиозных обрядов и других). Запретить проведение коллективного ауызашара, за исключением ауызашара среди членов одной семьи проживающих совместно во время священного месяца «Рамадан». подпункт 13) пункта 1 изложить в следующейредакции: «13) объектам общественного питания (график работы с 09.00 часов до 22.00 часов заполняемость не более 50%, но не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек, без проведения коллективных, торжественных семейных и других массовых мероприятий) с соблюдением требований ГГСВ РК №67, с приостановлением деятельности в субботние и воскресные дни,за исключением работы на доставку и на вынос еды; - разрешить деятельность фудкортов только на доставку и на вынос, с соблюдением требований ГГСВ РК №67;». 2. Настоящее постановление довести до сведения всех заинтересованных ведомств, население проинформировать через средства массовой информации и социальные сети. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 4. Настоящее постановление вводится в действие с 1 апреля текущего года.   Главный государственный санитарный врач Западно-Казахстанской области М.Арыспаев

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article