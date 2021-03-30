Изменения в постановление Главного санврача ЗКО от 18 марта 2021 года

№ 24-30-13-2/941 ОТ 30.03.2021 САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30марта 2021года№ 9 город Уральск «О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области от 18 марта 2021 года №8 «Об усилении ограничительных карантинных мерах на территории Западно-Казахстанской области» Руководствуясь подпунктом 4) пункта 1, подпунктом 3) пункта 2 статьи 38, пунктами 2, 3, 4, 7 статьи 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года №360-VI«О здоровье народа и системе здравоохранения», статьей 65 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года №480-V«О