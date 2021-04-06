Изменения в постановление санврача ЗКО: запрещено передвижение по ночам, разрешена работа ТРЦ по субботам

Главный санврач ЗКО внес изменения в постановление, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно изменениям, жителям области запрещено передвигаться по территории населенных пунктов ЗКО с 00:00 до 06:00, за исключением сотрудников местных исполнительных, правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской помощи, государственных медицинских учреждений, санитарно-эпидемиологической службы, пожаротушения, аварийно-спасательные и аварийно-технические службы, а также работников обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов и объе