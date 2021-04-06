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Изменения в постановление санврача ЗКО: запрещено передвижение по ночам, разрешена работа ТРЦ по субботам
Главный санврач ЗКО внес изменения в постановление, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно изменениям, жителям области запрещено передвигаться по территории населенных пунктов ЗКО с 00:00 до 06:00, за исключением сотрудников местных исполнительных, правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской помощи, государственных медицинских учреждений, санитарно-эпидемиологической службы, пожаротушения, аварийно-спасательные и аварийно-технические службы, а также работников обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов и объе
Главный санврач ЗКО внес изменения в постановление, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Согласно изменениям, жителям области запрещено передвигаться по территории населенных пунктов ЗКО с 00:00 до 06:00, за исключением сотрудников местных исполнительных, правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской помощи, государственных медицинских учреждений, санитарно-эпидемиологической службы, пожаротушения, аварийно-спасательные и аварийно-технические службы, а также работников обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов и объектов жизнеобеспечения.
- В случаях необходимости передвижения в указанное время: выезд жителей области на личном автотранспорте в медицинское учреждение по экстренному случаю, в целях приобретения лекарственных препаратов и медицинских изделий в аптеках, а также лицам, работающим в ночную смену необходимо оставить заявку по телефону «109» либо зарегистрироваться на сайте http://www.STOPCOVID.KZ.», - уточняется в документе.
Изменения коснулись и формата обучения.
Так, обучение будет проводиться в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 15 человек. Индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования.
- Обучение проводить в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно по заявлению родителей, с численностью детей в классах не более 15 человек. Обучение в комбинированном формате в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу «1 класс – 1 кабинет», соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов)», - говорится в документе.
Ранее обучение в традиционном формате разрешалось в сельских школах, за исключением Бурлинского района и района Байтерек.
В организациях технического и профессионального, послесреднего образования и организациях высшего и послевузовского образования студентов 1 курсов перевести на дистанционный формат обучения с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, за исключением практических и лабораторных занятий.
Торговые дома и центры будут работать в будние дни с 10.00 до 21.00, в субботу с 10.00 до 17.00, заполняемость не более 30% от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя. В воскресенье они работать не будут, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, салонов красоты, химчисток, цветочных магазинов, фотосалонов, банков (банкоматов) расположенных в них.
Магазинам по реализации всех видов непродовольственных товаров разрешено работать с 09.00 до 18.00 с соблюдением требований, с приостановлением работы в воскресные дни.
Продуктовые магазины (в том числе мини-маркеты, алкомаркеты, пивные магазины) будут работать с 08.00 до 23.00 (реализация продуктов питания должна производиться только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов).
Постановление вводится в действие с 9 апреля.
Напомним, на заседании оперштаба 5 апреля аким ЗКО Гали Искалиев уточнил, что область практически лидирует по количеству заболевших СOVID-19 в республике, в Уральске 90% коек в стационарах заняты заболевшими.
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