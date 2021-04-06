Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Изменения в постановление санврача ЗКО: запрещено передвижение по ночам, разрешена работа ТРЦ по субботам

Главный санврач ЗКО внес изменения в постановление, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно изменениям, жителям области запрещено передвигаться по территории населенных пунктов ЗКО с 00:00 до 06:00, за исключением сотрудников местных исполнительных, правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской помощи, государственных медицинских учреждений, санитарно-эпидемиологической службы, пожаротушения, аварийно-спасательные и аварийно-технические службы, а также работников обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов и объе
Дана Рахметова
Изменения в постановление санврача ЗКО: запрещено передвижение по ночам, разрешена работа ТРЦ по субботам
Главный санврач ЗКО внес изменения в постановление, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Полицейские Уральска устроили погоню за водителем BMW (фото, видео)
Полицейские Уральска устроили погоню за водителем BMW (фото, видео)
Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно изменениям, жителям области запрещено передвигаться по территории населенных пунктов ЗКО с 00:00  до 06:00, за исключением сотрудников местных исполнительных, правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской помощи, государственных медицинских учреждений, санитарно-эпидемиологической службы, пожаротушения, аварийно-спасательные и аварийно-технические службы, а также работников обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов и объектов жизнеобеспечения. - В случаях необходимости передвижения в указанное время: выезд жителей области на личном автотранспорте в медицинское учреждение по экстренному случаю, в целях приобретения лекарственных препаратов и медицинских изделий в аптеках, а также лицам, работающим в ночную смену необходимо оставить заявку по телефону «109» либо зарегистрироваться на сайте http://www.STOPCOVID.KZ.», - уточняется в документе. Изменения коснулись и формата обучения. Так, обучение будет проводиться в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 15 человек. Индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования. - Обучение проводить в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно по заявлению родителей, с численностью детей в классах не более 15 человек. Обучение в комбинированном формате в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу «1 класс – 1 кабинет», соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов)», - говорится в документе. Ранее обучение в традиционном формате разрешалось в сельских школах, за исключением Бурлинского района и района Байтерек. В организациях технического и профессионального, послесреднего образования и организациях высшего и послевузовского образования студентов 1 курсов перевести на дистанционный формат обучения с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, за исключением практических и лабораторных занятий. Торговые дома и центры будут работать в будние дни с 10.00 до 21.00, в субботу с 10.00 до 17.00, заполняемость не более 30% от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя. В воскресенье они работать не будут, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, салонов красоты, химчисток, цветочных магазинов, фотосалонов, банков (банкоматов) расположенных в них. Магазинам по реализации всех видов непродовольственных товаров разрешено работать с 09.00 до 18.00 с соблюдением требований, с приостановлением работы в воскресные дни. Продуктовые магазины (в том числе мини-маркеты, алкомаркеты, пивные магазины) будут работать с 08.00 до 23.00 (реализация продуктов питания должна производиться только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов). Постановление вводится в действие с 9 апреля. Напомним, на заседании оперштаба 5 апреля аким ЗКО Гали Искалиев уточнил, что область практически лидирует по количеству заболевших СOVID-19 в республике, в Уральске 90% коек в стационарах заняты заболевшими.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
   
Постановление

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article