Туман и сильный ветер ожидаются в ЗКО

Спасатели предупреждают о том, что 7 апреля на территории ЗКО ожидается туман и ветер с порывами до 15-20 м/с. По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске днем солнечно, +8 градусов, ночью возможен дождь со снегом, +3 градуса. В Атырау без осадков, днем 15 градусов выше нуля, ночью +7. В Актобе дождь, днем +7 градусов, ночью +3 градуса. 17 градусов тепла днем и 6 градусов тепла ночью ожидается в этот день в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.