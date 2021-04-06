На 65 посетителей ночного клуба составили адмпротоколы в Уральске

Ночной клуб ФСБ нарушил время работы, по данному факту были составлены протоколы не только в адрес владельца заведения, но и всех посетителей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" На заседании оперативного штаба 5 апреля аким Уральска Абат Шыныбеков рассказал о работе мониторинговых групп. - С начала этого года мониторинговыми группами было выявлено 111 нарушений карантина. Всего работает 8 мониторинговых групп, задействованы 200 человек. С начала апреля было выявлено 17 нарушений. На всех нарушителей были составлены протоколы и направлены в департамент санитарно-эпи