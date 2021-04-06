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Происшествия Социум

На 65 посетителей ночного клуба составили адмпротоколы в Уральске

Ночной клуб ФСБ нарушил время работы, по данному факту были составлены протоколы не только в адрес владельца заведения, но и всех посетителей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" На заседании оперативного штаба 5 апреля аким Уральска Абат Шыныбеков рассказал о работе мониторинговых групп. - С начала этого года мониторинговыми группами было выявлено 111 нарушений карантина. Всего работает 8 мониторинговых групп, задействованы 200 человек. С начала апреля было выявлено 17 нарушений. На всех нарушителей были составлены протоколы и направлены в департамент санитарно-эпи
Кристина Кобина
На 65 посетителей ночного клуба составили адмпротоколы в Уральске
Ночной клуб ФСБ нарушил время работы, по данному факту были составлены протоколы не только в адрес владельца заведения, но и всех посетителей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Посетители ночного клуба прятались в туалете от полицейских в Уральске (видео)
Посетители ночного клуба прятались в туалете от полицейских в Уральске (видео)
Фото из архива "МГ" На заседании оперативного штаба 5 апреля аким Уральска Абат Шыныбеков рассказал о работе мониторинговых групп. - С начала этого года мониторинговыми группами было выявлено 111 нарушений карантина. Всего работает 8 мониторинговых групп, задействованы 200 человек. С начала апреля было выявлено 17 нарушений. На всех нарушителей были составлены протоколы и направлены в департамент санитарно-эпидемиологического контроля, - отметил градоначальник. - Только в эти выходные было выявлено нарушение карантина в ночном клубе ФСБ, он работал в неположенное время, не были выполнены требования санитарных норм, а на находящихся в нем 65 человек были составлены административные протоколы. Абат Шыныбеков рассказал, что в минувшую субботу в частном доме поселка Деркул было выявлено мероприятие, также протоколы были составлены не только на владельца дома, но и на всех гостей, а после направлены в департамент СЭК. После чего аким ЗКО Гали Искалиев спросил, как обстоят дела в городе с автобусами. - По автобусам мониторинговая группа работает не только днем, но и вечером. За нарушение карантина на 32 водителя и кондуктора был наложен штраф, - сказал Абат Шыныбеков. Напомним, клуб ФСБ не в первый раз нарушает карантинные меры. 20 ноября этого года клуб также работал после 22.00, а после прихода мониторинговой группы посетители прятались в туалете. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ночной клуб

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