Изнасилование 13-летней девочки в Уральске: суд ужесточил наказания

По делу об изнасиловании 13-летней девочки в Уральске пятеро подсудимых, четверо из которых несовершеннолетние. В зал суда их не привезли.

Пятого июня 2024 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам огласили приговор по громкому делу - изнасилование 13-летней девочки. На скамье подсудимых оказались пять человек, четверо из которых несовершеннолетние. Помимо изнасилования им предъявили обвинение за кражи, хулиганство и угон. Суд признал всех подсудимых виновными и приговорил к различным срокам наказания от 7 лет 6 месяцев до 8 лет лишения свободы. К самому большому сроку приговорили подсудимого Рустама Мендибекова, которому на момент совершения преступления было 19 лет. По статье «Изнасилование» суд назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Однако все подсудимые, их родители твердили о невиновности. По их словам, подростки это преступление не совершали, девочка была не тронута, а сама потерпевшая и её мама отказались от каких-либо претензий.

Не согласившись с приговором суда осужденные и адвокаты обжаловали его. В областном суде это дело вновь рассматривали в течение четырех месяцев, и сегодня, 18 октября, апелляционная коллегия поставила точку.

— Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Западно-Казахстанского областного суда от 18 октября 2024 года приговор суда по апелляционному ходатайству прокурора изменён в части назначенного наказания. Применена статья по совокупности преступлений и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы Армана Молдагалиева и Бека Нурмуханова сроком на 7 лет 7 месяцев (ранее срок наказания был 7 лет 6 месяцев), Бекнура Калкамана сроком на 8 лет 1 месяц (ранее срок наказания был 8 лет), — огласил приговор председатель судебной коллегии по уголовным делам суда ЗКО Азат Избасаров.

В остальной части приговор суда оставлен без изменения. В ходе апелляционного рассмотрения коллегия подтверждения доводам апелляционных жалоб не нашла, при этом усмотрела неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, в связи с чем увеличила троим подусудимым сроки наказания.

Приговор суда вступил в законную силу. Родители осужденных вновь не согласны с приговором.