Изнасилование 13-летней девочки в Уральске: суд ужесточил наказания

Пятого июня 2024 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам огласили приговор по громкому делу - изнасилование 13-летней девочки. На скамье подсудимых оказались пять человек, четверо из которых несовершеннолетние. Помимо изнасилования им предъявили обвинение за кражи, хулиганство и угон. Суд признал всех подсудимых виновными и приговорил к различным срокам наказания от 7 лет 6 месяцев до 8 лет лишения свободы. К самому большому сроку приговорили подсудимого Рустама Мендибекова, которому на момент совершения преступления было 19 лет. По статье «Изнасилование» суд назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Однако все подсудимые, их родители твердили о невиновности. По их словам, подростки это преступление не совершали, девочка была не тронута, а сама потерпевшая и её мама отказались от каких-либо претензий.
Не согласившись с приговором суда осужденные и адвокаты обжаловали его. В областном суде это дело вновь рассматривали в течение четырех месяцев, и сегодня, 18 октября, апелляционная коллегия поставила точку.
— Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Западно-Казахстанского областного суда от 18 октября 2024 года приговор суда по апелляционному ходатайству прокурора изменён в части назначенного наказания. Применена статья по совокупности преступлений и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы Армана Молдагалиева и Бека Нурмуханова сроком на 7 лет 7 месяцев (ранее срок наказания был 7 лет 6 месяцев), Бекнура Калкамана сроком на 8 лет 1 месяц (ранее срок наказания был 8 лет), — огласил приговор председатель судебной коллегии по уголовным делам суда ЗКО Азат Избасаров.
В остальной части приговор суда оставлен без изменения. В ходе апелляционного рассмотрения коллегия подтверждения доводам апелляционных жалоб не нашла, при этом усмотрела неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, в связи с чем увеличила троим подусудимым сроки наказания.
Приговор суда вступил в законную силу. Родители осужденных вновь не согласны с приговором.
— Мы не согласны. Председатель облсуда Избасаров сказал, что по природе может быть такое, что девственная плева растягивается. Ну как она может так растянутся, если её якобы пятеро изнасиловали. Девственная плева, не железо. Как это так? Биологические материалы у нас изымали, нет никаких следов. Есть судебно-медицинская экспертиза, которая не показала результатов для вынесения такого приговора. В нашем деле не компетентно провели расследование. Не справедливо осудили детей. Ни одна мать не захочет, чтобы её ребёнок оказался под этой статьей. Нам пятерым семьям сегодня сломали судьбу. У нас была последняя надежда, — сказала мать одного из осужденных Дана Губайдуллина.