JAC в кредит и с минимальной ставкой

Первый автопроизводитель из Китая на казахстанском рынке – бренд JAC, представленный в стране автомобильной компанией Allur, – объявляет о старте новой программы льготного автокредитования. Теперь приобрести стильный лифтбек JAC J7 или надежный кроссовер JAC S3 Pro можно на еще более выгодных условиях.По итогам 2024 года бренд JAC уверенно вошел в топ-5 самых продаваемых автомобилей в Казахстане. Теперь приобрести один из его бестселлеров стало еще проще – с 12 февраля официальные дилеры JAC запустили специальную кредитную программу с привлекательными условиями.Главные параметры:Первоначальный

Первый автопроизводитель из Китая на казахстанском рынке – бренд JAC, представленный в стране автомобильной компанией Allur, – объявляет о старте новой программы льготного автокредитования. Теперь приобрести стильный лифтбек JAC J7 или надежный кроссовер JAC S3 Pro можно на еще более выгодных условиях.

По итогам 2024 года бренд JAC уверенно вошел в топ-5 самых продаваемых автомобилей в Казахстане. Теперь приобрести один из его бестселлеров стало еще проще – с 12 февраля официальные дилеры JAC запустили специальную кредитную программу с привлекательными условиями.

Главные параметры:

Первоначальный взнос 20 процентов – ставка 4 процента, срок кредитования до 7 лет.

Первоначальный взнос 10 процентов – ставка 7,5 процента, срок до 7 лет.

В список автомобилей, участвующих в программе, вошли:

JAC J7 – стильный лифтбек, разработанный дизайнером Maserati Даниэлем Гальоне. В 2024 году он вошел в топ-10 самых популярных моделей в Казахстане, заняв 8-е место.

JAC S3 Pro – компактный, но невероятно выносливый кроссовер, известный своей надежностью. Его двигатели имеют пробеги свыше 1 миллиона километров.

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