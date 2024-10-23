Jetour озвучил технические характеристики кроссовера X50

Jetour официально презентовал кроссовер X50 в России. Местный рынок станет для модели первым зарубежным, после родного китайского. В России автомобиль предлагается в трех комплектациях стоимостью от 1,99 до 2,44 млн рублей (от 10 до 12,3 млн тенге), пишет агентство «Автостат».Базовая комплектация оснащена 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 113 лошадиных сил, а также пятиступенчатой механической коробкой передач. Другие две комплектации предлагаются с 1,5-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 147 лошадиных сил, а также шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Jetour официально презентовал кроссовер X50 в России. Местный рынок станет для модели первым зарубежным, после родного китайского. В России автомобиль предлагается в трех комплектациях стоимостью от 1,99 до 2,44 млн рублей (от 10 до 12,3 млн тенге), пишет агентство «Автостат».

Базовая комплектация оснащена 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 113 лошадиных сил, а также пятиступенчатой механической коробкой передач. Другие две комплектации предлагаются с 1,5-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 147 лошадиных сил, а также шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Максимальная скорость автомобиля составляет 185 километров в час. До 100 километров в час машина разгоняется за 11,1 секунд.

Во всех комплектациях Jetour X50 есть подогрев передних сидений и руля, разъемы для USB (Type A + Type C), разетка на 12 вольт, а также Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto.

Ранее эксперты подсчитали остаточную стоимость китайских автомобилей Jetour после одного, двух и трех лет эксплуатации. В исследовании рассматривались автомобили Jetour Dashing, X70 Plus и X90 Plus.