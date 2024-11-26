Jetour раскрыл секрет успеха и рекордного роста продаж в Казахстане

Как передаёт inbusiness.kz, бренд Jetour, входящий в состав казахстанской автомобильной компании Allur, появившийся на рынке страны всего два года назад, продолжает впечатлять стремительным развитием.

За короткое время бренд сумел укрепить позиции, завоевав доверие покупателей и предложив автомобили, идеально отвечающие потребностям местного рынка.

В 2023 году Allur и Jetour подписали стратегическое соглашение о старте сотрудничества. С тех пор Jetour демонстрирует устойчивый рост и привлекает внимание все большего числа казахстанцев. Если в 2023 году было продано 3 930 автомобилей, то за неполный 2024 год бренд уже преодолел отметку в 7 265 автомобилей. В июле этого года продажи достигли рекордных 1 000 автомобилей. Успех был подкреплен запуском новой модели Jetour T2, которая вызвала интерес семейной аудитории комфортом и универсальностью. На сегодняшний день доля рынка Jetour составляет 5%, что позволило ему войти в топ-10 самых продаваемых в стране.

Ключевые факторы роста:

Увеличение дилерской сети

В 2023 году Jetour начал с 5 дилерских центров, и к концу года их количество увеличилось до 17 по всему Казахстану, что покрыло 90% крупных городов и регионов. Бренд обеспечил доступность покупки автомобиля для каждого казахстанца.

В 2024 году дополнительно открыто 8 дилерских центров, а до конца года планируется запуск еще 3 точек продаж. Это позволило бренду стать ближе к клиентам и обеспечить качественное обслуживание во всех крупных городах страны. Официальные дилерские центры Jetour находятся в 17 регионах Казахстана. Расширение модельного ряда

В 2024 году Jetour предложил покупателям 5 моделей автомобилей, и каждая нашла своего покупателя. До конца года ожидается старт продаж нового кроссовера Jetour X50, который уже привлек интерес у аудитории. Ориентация на семейную аудиторию

Jetour делает акцент на продвижении автомобилей для семейных путешествий, что оказалось востребованным направлением. Просторные, технологичные и надежные кроссоверы бренда стали выбором семей, ищущих комфорт и безопасность в поездках.

Jetour не собирается останавливаться на достигнутом. Бренд продолжит активно развивать дилерскую сеть, расширять модельный ряд и укреплять позиции на рынке Казахстана. В следующем году клиенты могут ожидать еще две новые модели, которые обещают стать настоящими хитами продаж.