К 2029 году Казахстан должен производить больше электроэнергии, чем потребляет

В своем Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в современных условиях наличие достаточного количества электроэнергии становится одним из главных факторов конкурентоспособности государства и его экономической независимости.

По словам Президента, мир вступил в эпоху, когда электричество играет ключевую роль в развитии экономики и технологий. Для Казахстана важно использовать свои природные ресурсы не только как источник дохода, но и как основу для долгосрочного энергетического и технологического развития. При этом в энергетической отрасли страны остается немало проблем. В частности, Казахстан испытывает нехватку квалифицированных специалистов, несмотря на большое количество форумов и обсуждений, посвященных вопросам энергетики.

Ежегодно страна сталкивается с дефицитом электроэнергии. Особенно остро эта проблема проявляется зимой, когда в периоды повышенного потребления страна вынуждена покупать электричество у соседних государств по высоким ценам. Летом, напротив, излишки электроэнергии продаются по значительно более низкой стоимости.

- Казахстан производит 123 миллиарда киловатт-часов. Для страны с развивающейся индустрией, строительством, агропромышленным комплексом и главное - с планом тотальной цифровизации экономики и внедрения искусственного интеллекта во все сферы общественной жизни и, следовательно, строительства ЦОДов - этот объем производимой электроэнергии катастрофически недостаточен. Поэтому перед нами стоит стратегическая по своей сути задача: к 2029 году добиться устойчивого энергопрофицита, - сказал Токаев.

Для этого необходимо строить новые электростанции, модернизировать действующие объекты и развивать сети электропередачи. Особое внимание планируется уделить современной угольной генерации и возобновляемым источникам энергии, прежде всего солнечным электростанциям. Кроме того, Правительству предстоит обновить долгосрочный энергетический баланс страны до 2035 года.

Отдельное внимание Президент уделил развитию атомной энергетики. После принятия решения о строительстве АЭС важно уже сейчас подумать о долгосрочном обеспечении станций урановым сырьем. Токаев предложил серьезно рассмотреть возможность создания государственного стратегического запаса урана, который позволит обеспечивать потребности казахстанских АЭС на протяжении ближайшего столетия. Также важно привлечь зарубежных партнеров, участвующих в строительстве атомных станций, к созданию в Казахстане высокотехнологичных производств. Речь идет о передаче современных технологий и знаний, развитии компетенций в области ядерной энергетики и подготовке отечественных специалистов. Подобные предложения уже поступают от российских и китайских компаний.

Напомним, что в ЗКО началось строительство ветровой электростанции (ВЭС). Строительством занимается китайская компания. Согласно плану, на территории Свистун-горы будет установлено шесть ветровых установок.