22-летняя девушка будет отбывать наказание в колонии-поселении, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 22-летняя автоледи на кроссовере насмерть сбила ребенка в Уральске Фото предоставлено очевидцами 28 января в Уральском городском суде вынесли приговор в отношении 22-летней Алтынханым Сериковой, которая 17 ноября на пешеходном переходе насмерть сбила 10-летнего Бактияра Болата. Приговор огласил судья Аскар Исмайлов. Из материалов дела следует, что Алтынханым Серикова за рулем Hyundai Tucson грубо нарушила правила дорожного движения и на пешеходном переходе сбила ребенка, который от полученных травм скончался в больнице. Девушка полностью признала свою вину и попросила суд назначить ей мягкое наказание. К слову, родители погибшего ребенка простили обвиняемую. Таким образом, суд признал Алтынханым Серикову виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами" и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год в колонии-поселении. Кроме этого, девушку лишили права управлять авто на пять лет. Меру пресечения оставили прежней - содержание под стражей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  