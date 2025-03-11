К пожизненному сроку приговорили иностранца за убийство четырех соотечественников в ЗКО

В специализированном межрайонном уголовном суде огласили приговор 48-летнему гражданину Узбекистана Шафкату Жазилову.

В мае 2024 года в районе Байтерек произошло ужасающее преступление. Тогда в огне погибли четверо граждан Узбекистана, ещё один получил ожоги. Все они приехали на сезонные работы и жили во времянке. Всего там находились 15 человек, все иностранцы.

Согласно материалам дела, в день трагедии между Жазиловым и его соотечественником произошёл конфликт.

— Девятого мая они отметили день рождения одного из них. Жазилов был в состоянии алкогольного опьянения. Его несколько раз выводили, успокаивали, но он снова заходил и кидался топором и вилами. В итоге не успокоился, со словами "я вас все убью сейчас" вышел из строения, взял канистру с бензином и бросил на газовую плиту, на которой готовился завтрак. Строение было оборудовано из легковоспламеняющихся материалов и резко загорелось. На месте от полученных ожогов скончались четверо мужчин, ещё один человек получил термические ожоги. Погибшие - два брата Худайбердиевых и два брата Намазовых, - рассказал судья Аслабек Дюсенгалиев.

К слову, все потерпевшие участвовали в суде онлайн. Никто из них гражданский иск заявлять не стал, в том числе ни моральную, ни материальную компенсацию. Они лишь попросили судью дать Жазилову пожизненный срок, чтобы тот не возвращался в Узбекистан. Иначе они грозились совершить самосуд.

Сам Жазилов вину признал частично. По его словам, он думал, что в канистре был не бензин, а вода и просил переквалифицировать дело на убийство по неосторожности. Однако суд отнёсся к его словам скептически.

Приговором суда Шафхат Жазилов признан виновным в убийстве двух и более лиц. Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Наказание он будет отбывать в учреждении уголовно- исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Приговор не вступил в законную силу и и может быть обжалован.