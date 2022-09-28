Родственники Уксукбаева также заявили, что не согласны с таким решением суда и намерены его обжаловать.
- Я не согласен с приговором. Меня осудили за то, чего я не делал, - сказал Уксукбаев после оглашения.
– Мы предоставили кучу доказательств его невиновности. Нургалиев забрал 1,2 миллиарда тенге и сидит спокойно. А у моего сына ничего не нашли. Где наше правосудие? За что человек будет сидеть? Ни одного разговора нет, ни одной записи, где он просил взятку, хотя его прослушивали, - сказала мама Уксукбаева.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. С чего все начиналось? Согласно обвинительному акту, в 2020 году отдел строительства и ТОО «Байлы» заключили договор о строительстве двух девятиэтажных домов в посёлке Зачаганск на общую сумму 2,2 миллиарда тенге. При этом ТОО «Байлы» являлось формальным генеральным подрядчиком, так как основным исполнителем строительства было ТОО «Шалкар пром холдинг». Для исполнения договоров ТОО «Байлы» заключило субподрядные договоры с ТОО «Шалкар пром холдинг» в лице директора Нургалиева на строительство многоэтажных домов на общую сумму 841 миллион тенге. По версии обвинения, за получение вышеуказанного объёма строительно-монтажных работ, беспрепятственное подписание актов выполненных работ и дальнейшее покровительство Арман Уксукбаев потребовал у Нургалиева взятку в особо крупном размере, а именно 170 миллионов тенге. Ранее суд допросил супругу Нургалиева Мейрамгуль Суюншалиеву, которая рассказала, что на ее мужа оказывалось давление, руководителя управления госдоходов ЗКО Бибигуль Ниеткалиеву, которая пояснила, как проводился тендер на определение подрядчика и директора ТОО «Байлы» Талгата Исабекова, который заявил, что счетами их генподрядчика руководитель субподрядчик в лице Алибека Нургалиева, а все бухгалтерские дела вела его супруга. Позже выяснилось, что Нургалиев привлек к строительству свою «бригаду строителей» в лице супруги, тещи и сестры жены и регулярно перечислял на их счета немалые средства. В июле суд приступил к допросу самого Армана Уксукбаева, который сразу же обозначил, что взятку он не получал, с гражданским иском в 130 миллионов тенге не согласен и надеется на объективное и справедливое решение суда. Он заявил, что не стал во время следствия давать показания, так как не доверял борцам с коррупцией, а дело рассматривалось не достаточно тщательно. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.