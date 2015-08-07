Кайрат Жамалиев приговорен к 13 годам колонии с конфискацией имущества (фото, видео)

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес решение по так называемому "делу Алиби", приговорив Кайрата Жамалиева к 13 годам колонии строгого режима с конфискацией имущества, сообщает Today.kz. Кайрат Жамалиев был признан виновным по трем статьям: ст. 194 - "Вымогательство", ст. 126 - "Незаконное лишение свободы", ст.121 - "Насильственные действия сексуального характера". Арман Абильтаев приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества. Анатолий Прибытков приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима с конфиск