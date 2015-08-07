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Кайрат Жамалиев приговорен к 13 годам колонии с конфискацией имущества (фото, видео)

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес решение по так называемому "делу Алиби", приговорив Кайрата Жамалиева к 13 годам колонии строгого режима с конфискацией имущества, сообщает Today.kz. Кайрат Жамалиев был признан виновным по трем статьям: ст. 194 - "Вымогательство", ст. 126 - "Незаконное лишение свободы", ст.121 - "Насильственные действия сексуального характера". Арман Абильтаев приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества. Анатолий Прибытков приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима с конфиск
Marat
Кайрат Жамалиев приговорен к 13 годам колонии с конфискацией имущества (фото, видео)
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес решение по так называемому "делу Алиби", приговорив Кайрата Жамалиева к 13 годам колонии строгого режима с конфискацией имущества, сообщает Today.kz.
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 Кайрат Жамалиев был признан виновным по трем статьям: ст. 194 - "Вымогательство", ст. 126 - "Незаконное лишение свободы", ст.121 - "Насильственные действия сексуального характера". Арман Абильтаев приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества. Анатолий Прибытков приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества. Напомним, известный астанинский предприниматель Кайрат Жамалиев проходил подозреваемым по делу Алиби Жумагулова. Об избиении сына рассказал отец парня, обвинив в зверствах трех человек: Кайрата Жамалиева, Анатолия Прибыткова и Армана Абильтаева. Кайрату Жамалиеву было предъявлено постановление о квалификации деяния по трем статьям: ст.194 - "Вымогательство", ст. 126 - "Незаконное лишение свободы", ст.121 - "Насильственные действия сексуального характера". Предположительно, причиной конфликта между бизнесменом и парнем является женщина по имени Айнур Исина. Также ранее интервью СМИ дала законная жена Алена Жамалиева. Закрытый судебный процесс в отношении Жамалиева и Прибыткова начался 15 июня. Также стало известно, что пострадавшая сторона требует компенсации материального ущерба в размере более миллиона долларов. Позже Кайрат Жамалиев, выступая с последним словом на суде, по-прежнему настаивал на своей невиновности и заявил, что его "развели". nTJKNZ1Oehc
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