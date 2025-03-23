Как «безопасно» сойтись с бывшим

Проговорите с избранником, как вы видите ваше совместное будущее.

О том, как правильно «начинать все сначала» и возможен ли у этой истории позитивный финал рассказано в материале Passion.ru.

10 раз подумайте, прежде чем решиться на этот шаг

Прежде чем решиться на авантюру и по второму кругу проходить то же самое (как вам может показаться на первый взгляд), взвесьте для себя все «за» и «против» и лишь потом принимайте решение.

«Возвращение» должно быть обоюдным

К сожалению, многие забывают о том, что желания одного человека недостаточно для того, чтобы восстановить мир и согласие в паре.

Душевные разговоры – ключ к взаимопониманию

Вместо того, чтобы проводить время с друзьями или в социальных сетях, лучше потратьте его на общение со своей второй половинкой.

Проявите максимум терпения и понимания

Важно помнить, что если вы мечтаете о долгосрочном гармоничном союзе, то не стоит срываться по пустякам, раздражаться без повода и начинать свою речь со слов «а помнишь, к чему в прошлый раз привело твое поведение».

Забудьте о прошлом и думайте о будущем

Не лишним будет еще раз проговорить данный факт – чем реже вы будете напоминать партнеру о прошлых ошибках, которые привели в свое время к расставанию. Проговорите с избранником, как вы видите ваше совместное будущее.

Уважайте чужие границы

Обозначьте границы, которые ваш партнер ни в коем случае не должен нарушать. А заодно узнайте, у своего избранника о том, какую черту лучше вам не переходить, чтобы ваша печальная история не повторилась вновь.

Не торопитесь с выводами

Вместо того, чтобы ускорять события и опять наступать на те же грабли, лучше, как следует проработайте ситуацию, которая и стала причиной вашего расставания, подумайте о том, что можно сделать, чтобы подобное не повторилось вновь.

Найдите силы отпустить в случае необходимости

Безусловно, мало кто хочет думать о расставании в самом начале отношений, но поверьте, это гораздо лучше, чем обманывать друг друга или тешить себя пустыми иллюзиями.

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