Четвертая четверть начнется 6 апреля, но учиться школьники будут дистанционно, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
, сообщил глава МИОР Даурен Абаев на онлайн-брифинге в СЦК.
– Сейчас МОН разрабатывает все необходимые механизмы. В этом плане все новости сообщим в ближайшее время. Поэтому просим отнестись с понимаем и ждать официальную информацию, – сказал Даурен Абаев.
Среди населения новость уже вызвала волну обсуждений. Многие не понимают, как будет проходить весь процесс дистанционного обучения.
– Система у нас не налажена, дети просто не готовы к этому. Если в Европе дистанционное обучение практикуется давно, то для нас это новшество. Нужно тщательно продумать весь этот механизм. Ведь детям и так тяжело было учиться по "обновленке", так теперь еще и это, - говорит мама шестиклассника Алтын.
В управлении образования ЗКО рассказали, что при министерстве образования и науки РК была создана специальная рабочая группа, в состав которой вошли представители таких организаций как «Bilimland», «DDaryn.online», «Күнделік», «Univer», «Platonus», «EduPage», БИЛ, «BTS education», «U-study» и «AGS», а также педагоги, методисты, директора школ и проректоры высших учебных заведений.
– Работа будет вестись по нескольким направлениям. Сейчас рассматриваются всевозможные варианты того, как учителя будут раздавать задания, проверять их, оценивать. Ученики будут участвовать в видеоуроках, получать задания, а при необходимости обсуждать с педагогами те или иные темы. По заказу МОН РК по государственным каналам «Еларна» и «Балапан» будут транслироваться дополнительные передачи, которые будут содержать материалы из учебной программы, - рассказали в управлении образования ЗКО.
Кроме этого, в ведомстве отметили, что районные и городские отделы образования будут вести дополнительную работу по объектам образования, в которых отмечается низкая скорость интернета.
– Мы знаем, что по области есть такая проблема. Решение этого вопроса будет решаться на областном уровне. Во время дистанционного обучения учителя и ученики будут заниматься из дома. Им будут розданы методические инструкции, - добавили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.
Стоит отметить, что четвертая четверть начнется 6 апреля.
Напомним, на 25 марта в Казахстане выявлено 79 случаев заражения коронавирусомв г. Нур-Султан – 41 случай, в г. Алматы – 31 случай, в г.Караганда - 2 случая, в Алматинской области - 1
случай, в Актюбинской области - 1 случай, в г. Шымкент - 1 случай, в Жамбылской области - 1 случай, в Северо-Казахстанской области - 1 случай. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
.
