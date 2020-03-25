Иллюстративное фото из архива "МГ" Уральцы по мессенджеру WhatsApp пересылают друг другу голосовое сообщение о том, что в городе выявили первый случай заболевания коронавирусной инфекцией. В сообщении говорится, что ночью в больницу была доставлена женщина, у которой подтвердился опасный диагноз. – К нам в магазин заходила женщина, которая работает на скорой помощи. Она рассказала, что ночью в больницу поступила женщина из поселка Желаево, у которой обнаружили коронавирусную инфекцию. Это правда. Все сидите дома, никуда не выходите, мойте руки с мылом, - говорит женский голос. В департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО сообщили, что эта информация является недостоверной. – Мы на постоянной основе наблюдаем за прибывшими из стран неблагополучных по коронавирусной инфекции. Эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная, зараженных коронавирусной инфекцией нет. Напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации законодательством РК предусмотрена уголовная ответственность. Просим граждан доверять только официальным сообщениям и не распространять слухи и информацию, не соответствующую действительности, - сообщили в ведомстве. Вся достоверная информация по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в РК и мире, по мерам профилактики предпринимаемым в Казахстане, на официальных сайтах Министерства здравоохранения РК, Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК, и на телеграмм-канале https://t.me/kkkbtu и по номеру круглосуточного Call- центра 1406. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.