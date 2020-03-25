По словам Даурена Абаева, вылечившиеся пациенты все еще находятся под наблюдением врачей, у них будут взять контрольные анализы. Уже завтра, 26 марта, их должны выписать. Между тем, Шымкенте подтвержден уже второй случай заражения коронавирусом. Таким образом, на сегодняшний день в стране подтверждены 80 случаев регистрации коронавируса, из них: г. Нур-Султан – 41 случай, г. Алматы – 31 случай, г.Караганда - 2 случая, г.Шымкент - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 случай, Жамбылской области -1 случай, Северо -Казахстанской области - 1 случай. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.