По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков, температура воздуха днем +12 градусов, ночью +2. 14 градусов тепла ожидается днем в Атырау. Ночью похолодает до +4 градусов. В Актау без осадков, днем +15, ночью +6 градусов. В Актобе синоптики прогнозируют погоду без осадков. Температура воздуха днем составит +7 градусов, ночью -6.