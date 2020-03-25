Всего в области выявлено 18 фактов нарушения режима чрезвычайного положения, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Владельцы ресторанов наказаны за нарушение режима ЧП в Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" Полицейские области проводят ежедневные рейдовые мероприятия по соблюдению режима чрезвычайного положения. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, на сегодняшний день выявлено 18 фактов нарушения режима чрезвычайного положения, в том числе в городах Атырау, Кульсары и в поселках Аккыстау, Махамбет. Все виновные люди привлечены к административной ответственности. Так, 19 марта владелица ресторана в поселке Махамбет за несоблюдение режима работы была привлечена к административной ответственности по статье 476 КоАП РК "Нарушение режима чрезвычайного положения". Административный материал передан в суд для рассмотрения. 21 марта владелец ресторана города Атырау также за несоблюдение режима работы привлечен к административной ответственности по статье 476 КоАП РК. По решению специализированного административного суда ему предстоит оплатить штраф в размере 10 МРП. – Департамент полиции области призывает всех предпринимателей в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции соблюдать временные ограничительные меры. Количество посетителей в кафе и ресторанах не должно превышать 50 человек, и прием должен продолжаться до 22.00. За нарушение ограничений предусматривается наказание в виде штрафа в 10 МРП либо ареста на 15 суток, - добавили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. Напомним, на 25 марта в Казахстане выявлено 79 случаев заражения коронавирусом, причем два из них в Караганде, один в Алматинской области, один в Актюбинской области, один случай в Шымкенте, в Жамбылской области - один, в Северо-Казахстанкой области - 1, 41 в Нур-Султане и 31 в Алматы. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  