В городе начались работы по дезинфекции мест массового скопления людей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 3,5 тонны дезинфицирующего вещества было использовано для обработки общественных мест в Атырау Широкомасштабные мероприятия по дезинфекции общественных мест были инициированы акиматом Атырауской области. В обработке территории принимают участие военные регионального командования "Запад". Около сотни военнослужащих в защитных костюмах распрыскивают дезинфицирующие вещество. Работы ведутся на четырех площадках города - в международном аэропорту, авто и железнодорожных вокзалах, а также на площади Исатая - Махамбета. - Обработка прилегающей территории ведется специальным дезинфицирующим раствором, действие которого длиться до пяти часов. Влияние на жителей города и местность оно не оказывает. Только сегодня было использовано 3,5 тонны вещества, - рассказал офицер отдела войск Радиационной, химической и биологической защиты РГП "Запад" Сафар Фазылов. Отметим, что дезинфекция территории будет производится ежедневно с 9.00 до 18.00 до снятия карантина в стране. Напомним, на утро 26 марта в Казахстане выявлено 88 случаев заражения коронавирусом: в г. Нур-Султан – 46 случаев, в г. Алматы – 34 случай, в г.Караганда - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай, в г. Шымкент - 2 случая, в Жамбылской области - 1 случай, в Северо-Казахстанской области - 1 случай. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге.