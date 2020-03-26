В прокуратуре ЗКО отметили, что вся достоверная информация по коронавирусу размещена сайте www.coronavirus2020.kz, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Как сообщили в прокуратуре Западно-Казахстанской области, за нарушение режима ЧП предусмотрена уголовная и административная ответственность.
- Несмотря на установленный запрет, владелец одного из ресторанов Уральска 22 марта провел массовое мероприятие с количеством посетителей более 50 человек. В отношении него составлен административный протокол по статье 476 Кодекса «Об административных правонарушениях», административный суд отправил владельца ресторана под административный арест на 10 суток, - пояснили в прокуратуре ЗКО.
Стоит отметить, что на 25 марта по области зарегистрировано 14 фактов нарушения режима ЧП, за что в отношении 8 лиц судами применены административные аресты.
- Также в отношении одного лица зарегистрировано уголовное дело за распространение заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом, - дополнили в прокуратуре ЗКО.
Стоит отметить, что нарушение санитарных правил и гигиенических норм по статье 425 КоАП РК "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов" влечет штраф до 2 000 МРП с приостановлением деятельности, а за невыполнение требований и актов контролирующих органов по статье 462 КоАП РК "Воспрепятствование должностным лицам государственных инспекций и органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей, невыполнение постановлений, предписаний и иных требований" грозит штраф до 500 МРП с приостановлением деятельности.
Напомним, на утро 25 марта в Казахстане выявлено 88 случаев заражения коронавирусом: в г. Нур-Султан – 46 случаев, в г. Алматы – 34 случай, в г.Караганда - 2 случая, в Алматинской области - 1
случай, в Актюбинской области - 1 случай, в г. Шымкент - 2 случая, в Жамбылской области - 1 случай, в Северо-Казахстанской области - 1 случай. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
.
