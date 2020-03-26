Самолет рейсом Франкфурт-Уральск приземлился в аэропорту "Орал" 25 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". У самолета Уральск-Алматы отказал двигатель Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО сообщили, что рейсом Франкфурт-Уральск прилетели 8 человек. Всех их встретили на машинах скорой помощи, после чего они на 14 дней были помещены в карантин. У всех был взят анализ на определение коронавирусной инфекции. Анализ на коронавирус у всех отрицательный. Однако 12.30 в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО заявили, что анализ на наличие коронавирусной инфекции будет взят у прибывших на третьи сутки и предыдущая информация была неверной. Напомним, на утро 26 марта в Казахстане выявлено 88 случаев заражения коронавирусом: в г. Нур-Султан – 46 случаев, в г. Алматы – 34 случай, в г.Караганда - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай, в г. Шымкент - 2 случая, в Жамбылской области - 1 случай, в Северо-Казахстанской области - 1 случай. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  