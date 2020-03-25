Самолет из Амстердама с 18 пассажирами приземлился в Атырау вечером 24 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". С конца марта уральцы смогут напрямую летать в Москву Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в региональной службе коммуникации Атырауской области, в 20.30 в аэропорту Атырау приземлился самолет с казахстанцами. Прибывшие - преимущественно студенты из разных городов страны. Их поместили в общежитие в специально оборудованную зону. Всем прибывшим провели экспресс-тестирование на наличие коронавируса. Как стало известно сегодня утром, 25 марта, у всех студентов анализ на наличие опасного заболевания оказался отрицательным. Вечером они покинут карантинную зону. Напомним, на утро 25 марта в Казахстане выявлено 79 случаев заражения коронавирусом: в г. Нур-Султан – 41 случай, в г. Алматы – 31 случай, в г.Караганда - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай, в г. Шымкент - 1 случай, в Жамбылской области - 1 случай, в Северо-Казахстанской области - 1 случай. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.