Чтобы крупные ТРЦ и рынки вновь смогли работать, они должны соблюдать усиленные санитарные и дезинфекционные меры, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
По данным департамента контроля качества и безопасности услуг ЗКО, 23 марта министерство торговли и интеграции и министерство здравоохранения внесли изменения в приказ о рекомендациях по работе магазинов,
кафе и торговых центров во время режима чрезвычайного положения. Теперь крупные торговые объекты (торгово-развлекательные центры, торговые центры, гипермаркеты, торговые дома, продовольственные рынки) площадью не менее 2000 квадратных метров ограничивают время работы с 10.00 до 18.00 и работают с усилением и с полным выполнением функций.
В вышеуказанном ведомстве пояснили установленные правила работы торговых центров и продавцов:
- Запрещается допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций, с повышенной температурой, кашлем, насморком, рекомендуется проводить регулярное проветривание объектов.
- Торговые дома и непродовольственные рынки должны быть обеспечены горячей и холодной водой. Кроме этого, должны быть установлены санитайзеры для обработки рук, каждые три часа проводить обработку специальными дезинфекционными средствами поверхностей, столов, стульев, поручни эскалаторов и лестниц, лифтов, полов, дверей, раковин для мытья рук и иных поверхностей, не исключающих контакта с руками посетителей, обрабатывать прилегающую территорию дезинфицирующими средствами не реже одного раза в сутки.
- Продавцы должны оказывать услуги населению в масках, которые они должны менять каждые три часа. А также использовать одноразовые перчатки. Их необходимо менять не менее двух раз в смену. К работе не должны допускаться люди с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк), проводить регулярное проветривание объектов, не допускать образование очередей. В очереди могут стоять не более пяти человек, а расстояние между ними должно быть не менее одного метра. Между прилавками и рядами должно быть расстояние не менее двух метров.
- Все руководители торговых домов и рынков Уральска получили расписку о соблюдении этих санитарно-дезинфекционных норм.
- За исполнением этих норм будет следить специальная мониторинговая группа. Если в ходе проверки выяснится ненадлежащее исполнение или невыполнение этих норм, то они вправе закрывать торговый дом или рынок. За нарушение ограничительных мер предусмотрена административная и уголовная ответственность в виде штрафа 10 МРП или ареста до 15 суток. За нарушение санитарных правил и гигиенических норм грозит наказание в виде штрафа до 5 млн тенге, - пояснили в департаменте контроля качества и безопасности услуг ЗКО.
По всем вопросам, касающимся коронавируса, жители области могут обратиться по WhatsApp номеру +7 700 0 109 109 службы І-komek 109.
– Также жители смогут отправить фото/видеоматериалы с мест (торговые дома, ТРК), где не ведутся дезинфекционные работы, где сотрудники не используют средства индивидуальной защиты. После чего будут предприняты соответствующие меры по приведению в нормы, согласно действующему Положению.
Помимо этого, действует telegram канал https://t.me/ikomek109uralsk, где будет представлена оперативная информация о ситуации вокруг инфекционного заболевания на сегодняшний день, - сообщили в службе І-komek 109.
Напомним, на 25 марта в Казахстане выявлено 79 случаев заражения коронавирусом, причем два из них в Караганде, один в Алматинской области, один в Актюбинской области, один случай в Шымкенте, в Жамбылской области - один, в Северо-Казахстанкой области - 1, 41 в Нур-Султане и 31 в Алматы. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
.
