Тело 30-летнего Асылбека Инкаргалиева нашли 21 марта возле чугунного моста в районе дачного общества Дружба, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Месяц ищут пропавшего мужчину в Уральске Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 21 марта в 18.00 возле чугунного моста в районе дачного общества Дружба был обнаружен труп мужчины. – Им оказался 30-летний Асылбек Инкаргалиев, который пропал без вести 14 февраля. Мужчин повесился на дереве. Его опознали родственники, - сообщили в полиции.