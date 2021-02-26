Супруга погибшего вместе с семью детьми временно живут у родственников, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Двухэтажный жилой коттедж сгорел в Атырау (фото) Арман Таскулов вместе с другом выехал из Уральска в Атырау 22 февраля. Недалеко от поселка Тайпак Акжайыкского района произошло лобовое столкновение "Тойоты" и "Лады". На месте аварии погибли оба водителя и все пассажиры "Лады". - 23 февраля я поехала за телом мужа.  Мы уже возвращались домой. Когда доехали до Махамбета, позвонили родственники, сказали: "Не приезжайте домой". А куда я должна поехать с телом мужа? Потом узнала, что у нас был пожар, дом полностью сгорел, - плачет Айханым Таскулова. В итоге труп жителя Атырау повезли в дом родственников. Родственники приютили и семью погибшего. Без отца остались семеро детей, младшему из которых 7 лет, а старшему 14 лет. - Спасибо родственникам, друзьям, знакомым, помогли проводить мужа в последний путь. Сейчас с детьми находимся у родственников. Дом нужно восстанавливать. Что сейчас делать, какая помощь нам нужна, я даже не могу сказать. Вот проведем поминки и нужно будет заниматься домом. Не можем же мы с семью детьми жить у родственников, у них свои семьи, свои заботы, - рассказывает Айханым. Если вы хотите помочь семье Таскуловых, которые сначала потеряли отца, а потом лишились дома, личных вещей и имущества, можете связаться с Айханым по номеру: +77013439808. Карта Каспи банка привязана к этому номеру. Напомним, смертельная авария произошла возле поселка Тайпак 22 февраля. При столкновении "Тойоты" и "Лады" погибли 6 человек, один человек был ранен. 23 февраля в 20.16 поступило сообщение о том, что по улице Д.Суйесинова в Атырау произошел пожар в коттедже, который сгорел полностью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Али ЖУМАНОВ    