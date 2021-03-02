Теперь в классах количество учеников не должно превышать 25, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как будут учиться школьники 1-5 классов в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев объяснил внесённые изменения в постановление главного санитарного врача области Мухамгали Арыспаева от 1 марта этого года. - Так, с 1 марта учащиеся 1-5 классов общеобразовательных школ переходят на комбинированный формат обучения. В школах, где контингент обучающихся составляет 300 человек, разрешено обучаться до 15 человек в классах. Комбинированное обучение в течение 6 дней недели вводится для выпускных классов, то есть 70% предметов будут проводиться в штатном режиме, 30% - в дистанционном. Индивидуальное обучение разрешается для учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации образовательного учреждения. Разрешается со второго семестра штатное обучение для студентов I курсов колледжей и вузов в режиме комбинированного обучения, - пояснил Нурлыбек Мустаев. К тому же он отметил, что теперь ученики 1-5 классов будут обучаться в полном составе, то есть классы делить не будут. - Согласно санитарным нормам и правилам, в классе должно быть не более 25 учащихся. Если в классе учащихся больше чем положено, то этот вопрос к управлению образования ЗКО. Также управление образования должно организовать рассадку детей, а также нужное расстояние между партами. Детям рекомендуется находиться во время занятий в масках, - рассказал Нурлыбек Мустаев. Стоит отметить, также заместитель главного врача области пояснил, если ученик заболеет COVID-19, будет закрываться класс. - Школы будем закрывать, если на это будут веские причины: к примеру, будут заболевать учителя и учащиеся разных классов. При этом если будет зарегистрировано более двух заболевших. Также будет учитываться инкубационный период, - пояснил он. Нурлыбек Мустаев пояснил, что если раньше 80% работников организации квазигосударственного сектора работали дистанционно, то теперь внесены изменения - с 1 марта дистанционно будут работать только 60%. Стоит отметить, согласно новому постановлению, в области разрешили работать в выходные дни продовольственным и непродовольственным рынкам ( с 9.00 до 17.00), а также торговым домам и торговым центрам (по утвержденному графику). - Работа ресторанов и банкетных залов находится под запретом, - заключил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.