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Социум

Как будут работать ЦОНы Уральска в праздничные дни

А в преддверии праздника посетителям раздали шоколадки. В преддверии Дня Республики сотрудники ЦОНов поднимают настроение своим клиентам. С утра 21 октября начали раздавать своим посетителям плиточный шоколад Kazakhstan, а также сувенирные флажки. Клиенты получили более тысячи сладостей. Акция длилась один день. Между тем в филиале «Правительства для граждан» сообщили, что в связи с праздничными днями, в субботу ЦОНы и СпецЦОНы будут работать как и в будни - до 18:00, а дежурные ЦОНы до 20:00. Понедельник, 24 октября, будут работать только дежурные ЦОНы и СпецЦОНы. В этот день клиентов будут п
Кристина Кобина
Как будут работать ЦОНы Уральска в праздничные дни
А в преддверии праздника посетителям раздали шоколадки.
В ЦОНах Уральска подарили посетителям более тысячи шоколадок
В ЦОНах Уральска подарили посетителям более тысячи шоколадок
В преддверии Дня Республики сотрудники ЦОНов поднимают настроение своим клиентам. С утра 21 октября начали раздавать своим посетителям плиточный шоколад Kazakhstan, а также сувенирные флажки. Клиенты получили более тысячи сладостей. Акция длилась один день. Между тем в филиале «Правительства для граждан» сообщили, что в связи с праздничными днями, в субботу ЦОНы и СпецЦОНы будут работать как и в будни - до 18:00, а дежурные ЦОНы до 20:00. Понедельник, 24 октября, будут работать только дежурные ЦОНы и СпецЦОНы. В этот день клиентов будут принимать с 9:00 до 13:00. 23 и 25 октября являются выходными днями. С 26 октября ЦОНы и СпецЦОНы будут работать в привычном для граждан режиме. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ЦОН Работа

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