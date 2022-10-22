Как будут работать ЦОНы Уральска в праздничные дни

А в преддверии праздника посетителям раздали шоколадки. В преддверии Дня Республики сотрудники ЦОНов поднимают настроение своим клиентам. С утра 21 октября начали раздавать своим посетителям плиточный шоколад Kazakhstan, а также сувенирные флажки. Клиенты получили более тысячи сладостей. Акция длилась один день. Между тем в филиале «Правительства для граждан» сообщили, что в связи с праздничными днями, в субботу ЦОНы и СпецЦОНы будут работать как и в будни - до 18:00, а дежурные ЦОНы до 20:00. Понедельник, 24 октября, будут работать только дежурные ЦОНы и СпецЦОНы. В этот день клиентов будут п