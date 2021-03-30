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Социум COVID-19

Как будут учиться школьники в ЗКО в четвертой четверти

Ученики 6,7, 8, 10 классов продолжат обучение в онлайн-режиме, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 30 марта, главный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев внес изменения в свое постановление от 18 марта. Так, с четвертой четверти разрешается обучение в традиционном формате в сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 25 человек. Однако в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в городе Уральск, в Бурлинском районе и в районе Байтерек численность детей в классах не должна превышать 15 чел
Арайлым Усербаева
Как будут учиться школьники в ЗКО в четвертой четверти
Ученики 6,7, 8, 10 классов продолжат обучение в онлайн-режиме, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Четыре школы закрыли на карантин в ЗКО за последнюю неделю
Четыре школы закрыли на карантин в ЗКО за последнюю неделю
Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 30 марта, главный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев внес изменения в свое постановление от 18 марта. Так, с четвертой четверти разрешается обучение в традиционном формате в сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 25 человек. Однако в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в городе Уральск, в Бурлинском районе и в районе Байтерек численность детей в классах не должна превышать 15 человек. – Разрешено обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно, с численностью детей в классах не более 25 человек, за исключением города Уральск, Бурлинского района, района Байтерек, где численность учеников в классах не должна превышать 15 человек. Ученики выпускных классов (9, 11 (12) классы) также будут учиться в комбинированном режиме, то есть 70% предметов будут проходить в штатном режиме, 30% - в дистанционном, - говорится в постановлении. С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.  Постановление вступает в силу с 1 апреля 2021 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
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