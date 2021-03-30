Как будут учиться школьники в ЗКО в четвертой четверти

Ученики 6,7, 8, 10 классов продолжат обучение в онлайн-режиме, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 30 марта, главный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев внес изменения в свое постановление от 18 марта. Так, с четвертой четверти разрешается обучение в традиционном формате в сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 25 человек. Однако в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в городе Уральск, в Бурлинском районе и в районе Байтерек численность детей в классах не должна превышать 15 чел