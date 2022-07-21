- Бывает, высадим всю культуру, пройдёт град. Боимся сильных ветров. Иногда в июне бывают заморозки, от этого может вся выполненная работа пойти насмарку. С каждым годом экология меняется, появляется много различных вредителей: жуков, червей, гусениц и бабочек. В этом году мы боролись с луговым мотыльком, вроде бы безобидные, но они оставляют личинки повсюду, оттуда появляются гусеницы, которые полностью поедают все культуры. Ещё появилась так мы называемая «узбечка», которая за десять минут может оставить голый куст. Они летят на всё желтого и голубого цвета, поэтому покупаем вёдра синего цвета и раскидываем по всему полю. Знаете, сколько нужно ядохимикатов, чтобы победить вредителей? Пока нам специалисты не дали полного ответа, как уничтожить их, - рассказывает Юлия Кан. - Очень сильно выросли цены на химикаты. В этом году мы потратили в три раза больше денег на обработку полей от вредителей. Препараты подорожали в полтора раза. У нас есть терринспекция (государственная инспекция по защите растений Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции при Минсельхозе), которые предупреждают, что, к примеру, идёт нашествие лугового мотылька. Спрашиваем у них: каким препаратом обрабатывать? Только советы специалистов пустые, такие препараты уже не применяются из-за неэффективности. Не хочу обидеть никого, но нет специалистов, которые дадут дельные советы. Нам ещё говорят, что государство субсидирует 50% на предложенные препараты, но только их нужно выбросить - они не действуют.

- Много лет к нам приезжают и одни и те же люди. Вот посмотрите, парень из Узбекистана. Когда приехал к нам работать, ему тогда исполнилось 18 лет, сейчас ему 28 и он в нашей команде бригадир. Местные работать не хотят, придут на два дня и пропадают, да и иностранцы тоже, не все выдерживают. Это адский труд. Уже в шесть утра все на поле, иной раз рабочий день тянется до полуночи, когда идёт массовый сбор урожая. Людей не хватает. Сейчас для Узбекистана открыты границы в Канаду и Корею, там заработки больше, люди едут туда. С рабочей силой с каждым годом становится сложнее. Мы платим в месяц рабочим по 150 тысяч тенге. Мы собираем 70% урожая, остальное может подмерзнуть и это своего рода убытки, - рассказывает Кан.

- У нас нет огромного оптового рынка в областном центре для сбыта овощей. Мы выполняем продовольственную программу, но нет условий для торговли. Пробовали всюду, а сейчас вывозим продукцию на центральный рынок, и чтобы занять место для торговли, приезжаем туда в пять вечера, занимаем места и только ранним утром всё распродаем, - говорит Юлия Кан.

- Наш бизнес как карточная игра. Один год хорошо заработаешь, на следующий можно остаться в убытке, - заключила Юлия Кан.

- В 90-е годы работы другой не было. На земле работали родители и мы с детства вместе с ними на поле. Главное для нас - это рабочая сила, сейчас в наёме у хозяйства только 51 гражданин Узбекистана и 25 местных. Сложностей с реализацией не возникает. Продукцию вывозим на склады города, остальные 40% распродаём другим областям, в Актау, Атырау, Актобе. Сейчас подорожали семена, в полтора - два раза выросли цены на минеральные удобрения и химикаты для борьбы с вредителями, но это не влияет на цену овощей, потому что их диктует рынок. Все зависит от урожайности, спроса, изобилия. К примеру, в этом году мы продаем капусту по 50 тенге за кило, и она себя не оправдывает. Рынок переполнен ей, нет спроса. А если не сдавать её, все просто испортится, - говорит Юрий Шегай. - Сажаем арбузы, лук, свёклу, морковь, капусту, огурцы, помидоры, перец, кукурузу, кабачки, баклажаны. Всё, кроме картофеля. В этом году не сажали дыни из-за появления дынной мухи.

- Арбузы начинаем сажать после 20 апреля. Первые арбузики появляются в июне. Для арбузов главное, чтобы не было холода. Однако эта весна была холодная, что может отразится на вкусовых качествах плодов. Ведь от жары они наливаются и становятся сладкими. Местные арбузы будут дешевле, чем привозные, только после массового сбора, после 25 августа, - поясняет предприниматель.

- Если уходишь в убыток, образовываются долги, которые нужно погашать, а из чего, если не заниматься своим любимым делом? Нам не дано заниматься перекупкой, - заключил Юрий Шегай.

Фото Медета МЕДРЕСОВА Семья Кан уже более 20 лет занимается выращиванием овощей. КХ «Урожай» находится недалеко от посёлка Кушум района Байтерек. Общая площадь - 96 гектаров, в это году на 45 гектарах посадили культуры, остальное паруют (паровое поле подготавливает почву под возделывание последующих культур). Руководитель КХ «Урожай» Юлия Кан говорит, что выращивать овощи очень сложно, потому что многое зависит от природных катаклизмов: ветер, град, солнце, заморозки.Также предприниматель говорит, одна из проблем в овощевыращивани - это острая нехватка рабочей силы. В КХ трудится 23 гражданина Узбекистана, для них бизнесмены создают все условия: предоставляют жильё и даже повара, который готовит для них привычную еду.Женщина поделилась и проблемами со сбытом урожая. Она часто поднимает этот вопрос при встрече с акимом, однако решения пока не нашлось.В КХ выращивают помидоры, огурцы, баклажаны, капусту, немного арбузов. Самые урожайные в этом году огурцы, капуста, перец и помидоры, считает Юлия Кан. Общая урожайность в этом году снизилась на 30% из-за погодных условий.КХ «Энергетик» расположено в семи километрах от посёлка Кушум района Байтерек. Его руководитель Юрий Шегай говорит, что занимается посадкой арбузов и дынь с 1997 года, чуть позже стал сажать и овощи. Поля занимают 79 гектаров.У бахчевода только 14 гектаров засажено арбузами. Он отмечает, что в прошлом году урожайность была хорошая и в этом году надеется будет такая же.Мужчина отмечает, что в его бизнесе есть свои сложности, но дело, которому он посвятил свою жизнь, не бросит.К слову, Юрий Шегай, как и Юлия Кан преданы своему делу и относятся с особой любовью к своей работе.Юлия Кан. Фото Медета МЕДРЕСОВАЮрий Шегай. Фото Медета МЕДРЕСОВА