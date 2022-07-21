- Специалисты будут наблюдать за этой территорией в течение года. В том числе запланирован отбор проб, мониторинг за состоянием покрытия. Предполагается, что новый материал более долговечен и предотвратит образование колеи и трещин на дорогах, - отмечают в ведомстве.

В пресс-службе акимата города сообщили, что асфальтобетонную смесь на полимерном битуме апробировали дорожники на трёх участках улицы Гоголя по северной стороне автобусной полосы.В акимате добавили, что с ходом эксперимента ознакомился глава города Ерболат Досаев.