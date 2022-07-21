19-летней закладчице отсрочили наказание за сбыт наркотиков в Уральске
Девушку задержали 15 февраля, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, 19-летнюю подозреваемую задержали на улице Покатилова. Она занималась распространением наркотиков путём закладок.
- С смотра места задержания изъяли шесть свёртков. Согласно заключения эксперта, в них было наркотическое средство «Меткатинон» весом 31,65 граммов, - пояснили в ведомстве. - Восьмого июня за сбыт наркотических средств в особо крупном размере женщину приговорили к десяти годам лишения свободы.
Однако подсудимой отсрочили наказание до июня 2027 года согласно статьи «Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, мужчинам, в одиночку воспитывающим малолетних детей».
