- С смотра места задержания изъяли шесть свёртков. Согласно заключения эксперта, в них было наркотическое средство «Меткатинон» весом 31,65 граммов, - пояснили в ведомстве. - Восьмого июня за сбыт наркотических средств в особо крупном размере женщину приговорили к десяти годам лишения свободы.

Скриншот с видео Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, 19-летнюю подозреваемую задержали на улице Покатилова. Она занималась распространением наркотиков путём закладок.Однако подсудимой отсрочили наказание до июня 2027 года согласно статьи «Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, мужчинам, в одиночку воспитывающим малолетних детей».