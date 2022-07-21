В социальной сети сообщается, что случай произошёл во одном из дворов многоэтажек 16 июля примерно в 18:20, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Мужчина пытался увести ребёнка в Аксае: в полиции прокомментировали инцидент Скриншот с видео t.me/zko.kz Как сообщается на Instagram-странице uralskgorod, мама с маленькой дочкой вышли на прогулку во двор своего дома. Мама сидела на лавочке, а девочка стояла у подъезда. В это время к ребёнку подошёл мужчина и начал общаться с ребёнком. Сначала женщина не обратила внимания, приняв мужчину за соседа. Затем мужчина начал расспрашивать девочку: кто родители, где они сейчас? После присел к девочке, поцеловал в щеку. В этот момент женщина бросилась к ребёнку с криком. Но мужчина игнорировал маму, взял девочку за руку и хотел увести её. Когда женщина подошла, тот говорил ребёнку, что отведёт её к бабушке. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что после публикации в сети видео, факт зарегистрировали в отделении Бурлинского района.
- В результате проверки установлено, что автор видео - женщина, она снимала на видео происходящее, при этом не знакома с ребёнком и её законными представителями. В ходе опроса законных представителей установлено, что мужчина является родственником данной семьи (дядя девочки). Родители ребёнка претензий ни к кому не имеют. Информация, распространяемая в сети и вызвавшая общественный резонанс, не нашла своего подтверждения, - пояснили в ведомстве.
К слову, на видео момент, где мужчина уводит ребёнка за руку, не запечатлён.