Ранее он руководил департаментом полиции Алматинской области, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Бывший вице-министр внутренних дел возглавил полицию Алматинской области Фото: МВД РК В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что по согласованию с администрацией президента на должность главы ведомства назначен Арыстангани Заппаров. В органах внутренних дел Заппаров работает с 1993 года. В 2019-2022 годах трудился заместителем министра внутренних дел, с января 2022 года возглавлял департамент полиции Алматинской области.