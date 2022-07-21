Иллюстративное фото из архива "МГ" В ведомстве сообщили, что 20 июля одиннадцать работников подрядной компании Isker доставлены в Жылыойскую центральную районную больницу с рвотой, поносом, температурой, головной болью и общей слабостью. Выставленный диагноз - пищевая токсикоинфекция (заболевание, причиной которого является заражение не бактериями, а токсинами, которые образуются в результате жизнедеятельности бактерий в продуктах питания - прим. автора). Состояние оценивается как среднее. Все они обедали в столовой, которая принадлежит ООО «Каз Пром Строй Инжиниринг». Департамент взял пробы в точке общепита и направил на проверку в Национальный центр экспертизы. Проводится внеплановая проверка. В «Тенгизшевройле» добавили, что руководство компании-подрядчика принимает «меры для обеспечения необходимой медицинской помощи своим сотрудникам».