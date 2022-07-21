Приговор первой инстанции отменили в Верховном суде, однако суд ЗКО повторно осудил Берика Архарова, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ЗКО семья погибшего от ножевого ранения мужчины боится, что виновный может избежать наказания 27 сентября 2020 года житель Аксая Роман Сенюков погиб от ножевого ранения. По подозрению в совершении преступления был задержан лучший друг Романа Берик Архаров, его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшим смерть человека. Суд приговорил Архарова к восьми годам лишения свободы в колонии средней безопасности. Не согласившись с решением суда первой инстанции, Берик Архаров вместе со своим адвокатом Русланом Аминовым написали апелляционную жалобу в Верховный суд, где первого марта 2022 года отменили решение районного суда, дело вернули в областной суд и вновь начали рассматривать. А во время судебных разбирательств Берика Архарова отпустили под домашний арест. Седьмого июля этого года судебная коллегия ЗКО вынесла новый приговор. 34-летний Берик Архаров был признан виновным в совершении преступления по статье 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть человека», ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности. Берика Архарова взяли под стражу в зале суда. Кроме этого, осуждённый должен возместить семье Романа Сенюкова моральный ущерб в размере пяти миллионов тенге. Адвокат Берика Архарова заявил, что не согласен с приговором суда и намерен обжаловать такое решение. Мама погибшего Романа Мансия Сенюкова от комментариев отказалась. Приговор вступил в законную силу с момента оглашения.